Украинские дроны 'разгромили' флот НАТО на учениях: подробности от ВМС

Война на море постоянно требует новых решений, говорит Плетенчук.

Во время учений украинские дроны "разгромили" флот стран НАТО у побережья Португалии. Факт таких тренировок подтвердил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

В эфире Вечір.LIVE он отметил, что из-за войны, которую ведет Россия, Украина вынуждена постоянно развиваться и искать новые решения. Одним из них стали морские дроны Magura, которые помогли переломить ситуацию в Черном море.

"Любая война диктует новые правила. Война на море в нашей ситуации постоянно требует новых решений. И технологических в отношении непосредственного оснащения, и тактических в отношении их применения. То, что работает сегодня, к сожалению, уже не будет работать завтра. Поэтому мы вынуждены постоянно искать новые решения, а наш враг – новые ответы и учиться у нас, и он это делает", – отметил пресс-секретарь.

Комментируя сами учения, Плетенчук добавил, что одну из сторон действительно представляли украинские военные. Ключевую роль там играли штатные средства, стоящие на вооружении Военно-морских сил.

К тому же, во время учений украинские бойцы продемонстрировали партнерам систему ситуационной осведомленности "Дельта".

"И наши партнеры были впечатлены, потому что мы в разработке этой программы немного забежали вперед. И не то, что наших врагов – мы даже опередили наших партнеров, если брать конкретно, например, этот кейс", – резюмировал представитель ВМС ВСУ.

Учения Украины и НАТО

На днях издание FAZ писало, что во время учений НАТО "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" команда во главе с украинскими военными условно потопила как минимум один фрегат союзников. Во всех пяти сценариях "красные", которыми руководили украинцы, победили "синих" – военно-морские силы НАТО.

Кроме того, во время учений в Эстонии, состоявшихся в мае прошлого года, украинские военные условно "разгромили" за полдня два батальона НАТО. Более того, представителям Украины даже несколько ограничили свободу действий.

