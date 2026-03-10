'Эпическая ярость': на Ближний Восток направляются новые авианосцы, - Forbes

В Средиземном море уже действует французский авианосец, а Великобритания готовит свой корабль к возможному выходу в море.

Военно-морские силы США могут развернуть на Ближнем Востоке еще один авианосец на фоне продолжающейся военной операции и роста напряженности в регионе, пишет Forbes.

Речь идет об атомном авианосце USS George H.W. Bush (CVN-77) класса "Нимиц", который недавно завершил ключевые предразвертывающие учения. В Пентагоне пока не подтвердили, будет ли корабль направлен в регион для поддержки операции "Эпическая ярость".

Учения COMPTUEX, которые прошла ударная группа авианосца, проверяли готовность корабля и его эскортных сил действовать вместе в сложных боевых условиях.

Контр-адмирал Алексис Уокер заявил, что эти маневры являются сертификационным этапом, который подтверждает готовность ударной группы к масштабным военным операциям в любой точке мира.

В регионе уже действуют два американских авианосца

Сейчас в регионе работает авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72). Кроме того, самый большой корабль ВМС США – USS Gerald R. Ford (CVN-78) – недавно прошел через Суэцкий канал в Красное море.

Это впервые за почти год, когда две американские авианосные ударные группы одновременно действуют на Ближнем Востоке.

Эксперты предполагают, что USS George H.W. Bush может заменить один из этих кораблей, ведь оба находятся в зоне развертывания дольше, чем планировалось.

Франция также направила авианосец

К региону уже присоединилась и Франция. Ее флагманский авианосец Charles de Gaulle (R91) прибыл на Кипр.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что французские корабли будут помогать обеспечивать безопасность судоходства и стабильность в районе Ормузского пролива. По его словам, миссия носит исключительно оборонительный характер.

Британия рассматривает возможность отправки своего корабля

Между тем Великобритания ускоряет подготовку авианосца HMS Prince of Wales к возможному выходу в море. Кораблю дали всего пять дней на подготовку к отплытию.

Однако пока непонятно, отправится ли он в Средиземное море или другой район. Другой британский авианосец – HMS Queen Elizabeth – в настоящее время находится на техническом обслуживании в Шотландии.

Президент США Дональд Трамп даже публично заявил, что Вашингтону не обязательно нужно участие британских авианосцев в текущей операции.

Несмотря на это, британское Минобороны сообщило об усилении военного присутствия в регионе – в частности, развертывании истребителей Eurofighter Typhoon и F‑35 Lightning II, систем противовоздушной обороны и дополнительных военных на Кипре.

Куда именно отправится HMS Prince of Wales после выхода в море, пока не уточняется.

Авианосцы на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, на днях новейший и самый мощный атомный суперноситель ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) впервые прошел Суэцкий канал и вошел в Красное море. После перехода корабль официально оказался в зоне ответственности Центрального командования США.

Это первое развертывание CVN-78 на Ближнем Востоке и самый дальний поход корабля от Соединенных Штатов с момента ввода его в состав флота в 2017 году.

