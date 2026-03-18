Миллионы долларов на ветер: сколько на самом деле тратят США, чтобы сбить один иранский дрон

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки сейчас ведут дорогостоящую войну на Ближнем Востоке. Американские военные тратят оборудование на миллионы долларов на перехват гораздо более дешевых иранских дронов типа Shahed, сообщает ресурс Wion.

Сколько стоит Shahed

Стоимость производства иранского дрона типа Shahed-136 оценивается в диапазоне от 20 000 до 50 000 долларов. Создают эти БПЛА с использованием готовых гражданских компонентов, что позволяет удержать производственные затраты на чрезвычайно низком уровне.

США применяют дорогостоящие перехватчики

Для перехвата иранских беспилотников Военно-морские силы США часто используют ракету SM-2. Ее стоимость составляет 2,1 миллиона долларов за выстрел. В борьбе с "Шахедами" американцы также применяют систему противовоздушной обороны Patriot. В этом случае ценник гораздо выше, ведь одна ракета к ней стоит от 3,5 до 5 миллионов долларов.

"Для борьбы с более сложными или высокоскоростными угрозами США применяют ракеты Standard Missile-6 (SM-6), стоимость которых составляет 4,3 миллиона долларов. Их используют в первую очередь, когда для обеспечения региональной безопасности требуются максимальная дальность и точность", – добавляет ресурс.

Расходы на воздушные бои

Вражеские дроны перехватывают и американские истребители, такие как F-15. Для этого они используют ракеты AIM-9X Sidewinder стоимостью 450 000 долларов каждая или AIM-120 AMRAAM по 1 миллиону долларов за единицу. И в эту сумму еще не входят сопутствующие расходы, отметил автор.

"Помимо ракет, США ежедневно тратят миллионы на топливо, техническое обслуживание и персонал, чтобы поддерживать авианосные ударные группы в состоянии повышенной боевой готовности. Общие операционные расходы значительно превышают стоимость оборудования, которое используют противники", – поясняется в материале.

Поэтому, чтобы преодолеть финансовую пропасть между стоимостью средств поражения и средств перехвата, США тестируют лазерное оружие и 20-мм пушки. Отмечается, что стоимость выстрела из них составляет менее 10 долларов.

Война США и Ирана: оружие конфликта

Ранее в СМИ писали, что Иран может попытаться потопить американский авианосец USS Abraham Lincoln. По мнению автора, это стало бы крупнейшей военной победой Тегерана в текущем конфликте. Отмечается, что потеря такого корабля стала бы не только серьезным финансовым ударом, но и психологическим шоком.

К тому же, USS Abraham Lincoln по сути является плавучей авиабазой, где базируется до 90 боевых самолетов и вертолетов. Не говоря уже о более чем 5 тысячах членов экипажа.

