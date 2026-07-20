Канарские острова страдают от опасного явления из Африки

Пыльные бури, охватывающие популярный курорт, могут представлять угрозу для здоровья.

Туристов и экспатов, находящихся на Канарских островах, предупредили об опасном погодном явлении, которое, согласно новому исследованию, теперь наблюдается на популярном архипелаге почти пять месяцев в году. Как сообщает Express, речь идет о калиме – густых облаках пыли из Сахары, которые накрывают Канарские острова не менее 146 дней в году.

Тревожные выводы исследования, проведенного Институтом Пауля Шеррера (Швейцария) и испанским Институтом экологической диагностики и исследований воды (IDAEA-CSIC), свидетельствуют о том, что опасные пыльные бури из Африки становятся все более частыми в южной Европе. Несмотря на то, что жесткие экологические нормы ЕС помогли существенно сократить местное загрязнение воздуха от транспорта и промышленности, количество пыли, поступающей из пустыни, за последнее десятилетие выросло на 10–25%.

По данным исследователей, больше всего от этого явления страдают именно Канарские острова: калима наблюдается там примерно 40 % всех дней в году.

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Впрочем, проблема коснулась не только архипелага. На юге материковой Испании пыль из Сахары фиксируется примерно 35 % времени в году, а на северо-востоке страны – в 25–30 % случаев.

Учёные связывают резкое увеличение количества таких явлений с изменением климата. Глобальное потепление и рост выбросов парниковых газов способствуют расширению пустынных территорий Африки и изменяют атмосферную циркуляцию. В результате горячие воздушные массы, насыщенные пылью, всё чаще переносятся в Европу.

Эксперты по качеству воздуха отмечают, что в 2020–2022 годах регион пережил беспрецедентные "суперкалимы" – самые мощные пыльные эпизоды за всю историю наблюдений.

Обычно во время пыльных бурь концентрация твердых частиц PM10 составляет от 200 до 400 микрограммов на кубический метр воздуха. Однако во время последних экстремальных явлений этот показатель возрастал до 600–1840 микрограммов на кубический метр, причем самый высокий уровень загрязнения зафиксировали на острове Гран-Канария.

Как пыль влияет на здоровье?

Медики предупреждают, что высокие концентрации сахарской пыли представляют серьезную угрозу как для местных жителей, так и для туристов. Исследования показывают, что такие пыльные бури связаны с увеличением числа госпитализаций, а также с ростом смертности от сердечных приступов и заболеваний дыхательной системы.

Кроме того, исследование Университетской больницы Канарских островов (Hospital Universitario de Canarias) показало, что у пациентов с сердечной недостаточностью, подвергшихся воздействию пыли до госпитализации, результаты лечения были значительно хуже.

В связи с этим медики рекомендуют людям, страдающим астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) или сердечно-сосудистыми заболеваниями, внимательно следить за прогнозами погоды, которые публикует Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET), прежде чем выходить на улицу.

Воздействие сахарской пыли может вызывать сильный кашель, затрудненное дыхание, дискомфорт в груди и значительно повышать риск развития респираторных инфекций.

Жара влияет на психику людей – что известно

Напомним, согласно отчету Адеме, в 2025 году молодое поколение больше всего страдало от феномена экотревоги – страха, связанного с климатическими изменениями. Проблема затрагивает 33% людей в возрасте 15–24 лет и 39% людей в возрасте 25–34 лет. Кроме того, эти возрастные группы подвержены наиболее серьезным нарушениям психического здоровья: соответственно 8% и 10% из них испытывают "очень сильную экотревогу", против 5% среди всех возрастных групп в целом.

В то же время в 2026 году, в течение последних недель, жара еще больше усилила, а в некоторых случаях и спровоцировала эту тревогу, связанную с климатическим кризисом.

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