Неделя принесет в Украину грозы и температурные сюрпризы

В ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой, сильной жары не ожидается.

На этой неделе погода в Украине будет нестабильной: с колебаниями температуры и осадками, которые пройдут по всей стране. В ближайшие несколько дней температура постепенно снизится, только на востоке задержится жара. Под конец недели наоборот: на востоке и юго-востоке задождит и похолодает до +17°...+20°, а на остальной территории температура повысится до +26°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 20 июля, украинцев ждет теплая погода с температурой +25°...+30°. Только на западе страны будет свежее, +21°...+26°. В большинстве областей, кроме восточных, пройдут дожди с грозами, местами возможен град.

Во вторник также местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. На западе станет еще свежее, +19°...+26°. На остальной территории термометры покажут комфортные для лета +22°...+28°, а на востоке разогреет до +30°...+33°.

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В среду, 22 июля, в Украине ожидается перерыв в дождях - сухо будет в большинстве областей, лишь местами покапают кратковременные осадки. Температура продолжит снижаться. На западе будет +18°...+24°, на севере +19°...+25°, в центре - до +26°, на юге - до +29°, а на востоке - до +31°.

В середине недели, 23 июля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди сконцентрируются на востоке. Температура в большинстве областей ожидается от +19° до +25°, а на юге и востоке - до +25°...+27°.

В пятницу местами по Украину пройдут дожди, только на юге сохранится сухая погода. Температура существенно не изменится.

В субботу, 25 июля, столбики термометров начнут повышаться. В большинстве областей воздух прогреется до +21°...+26°, на юге будет +25°...+29°, а на востоке страны столбики термометров покажут +21°...+25°.

Под конец недели восточные и юго-восточные области, включая Крым, накроют дожди и грозы. Температура тут снизится до +17°...+20°, а на остальной территории потеплеет до +26°...+28°.

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