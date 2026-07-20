Кремль хочет 'заселить' оккупированные территории Украины десятками тысяч россиян, – ГУР

Только в один Севастополь захватчики рассчитывают заселить ещё 130 тысяч россиян в течение следующих двух десятилетий.

По состоянию на июль в оккупированном Россией Крыму и Севастополе находятся 200–300 тысяч этнических россиян, а в планах захватчиков до 2042 года – переселить ещё 130 тыс. россиян только в Севастополь.

Об этом на своём сайте заявляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Государство-агрессор Россия продолжает целенаправленную политику этноцида, цель которой – стереть украинскую идентичность и заменить местное население россиянами, мигрантами из Центральной Азии, Северного Кавказа и других регионов", – подчеркнули в ГУР.

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Демографическая катастрофа

Отмечается, что Россия довела положение украинского населения на временно оккупированных территориях Украины до катастрофического состояния.

"Рождаемость – крайне низкая, а смертность – чрезвычайно высокая – и эти показатели значительно превышают даже среднероссийские", – говорится в сообщении.

В частности, в 2025 году на оккупированной части Донецкой области естественный прирост местного населения составил -9,9%. Это в 2,4 раза хуже, чем общий показатель в самой России.

"Масштаб демографических потерь, вызванных Россией на оккупированных территориях востока Украины, весьма красноречив: за 10 лет население Донбасса сократилось почти на треть. Если в 2001 году в Донецкой и Луганской областях вместе проживало около 7,37 млн человек, то на начало 2024 года там осталось примерно 3,75 млн человек", – указали в разведке.

Так, подчеркнули в ГУР, вызванное геноцидной войной России против Украины критическое положение на оккупированных территориях характеризуется продолжающейся миграцией украинского населения из зоны оккупации, на что влияет ряд факторов – активные боевые действия, резкое ухудшение качества медицинских и других социальных услуг, репрессии, принудительная русификация и мобилизация в российскую оккупационную армию, а также отсутствие защиты права собственности.

Замещение населения

Разведка также подчеркивает, что Россия активно завозит своих граждан на оккупированные территории Украины, чтобы в конечном итоге полностью заменить их этнический состав. Переселение россиян в оккупированные регионы на востоке и юге Украины осуществляется через ряд специальных программ, льгот, финансовых и карьерных рычагов.

"По состоянию на июль 2026 года в оккупированном Крыму и Севастополе находятся 200–300 тысяч этнических россиян. В планах агрессора до 2042 года – переселить ещё 130 тысяч россиян только в Севастополь", – говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 2024 год в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей находились 200 тыс. этнических русских, а также около 100 тыс. трудовых мигрантов-заработчан из Центральной Азии и Кавказа.

"Только с начала 2026 года на временно оккупированных территориях Донецкой области зарегистрировано около 10 тысяч таких "трудовых мигрантов", – добавили в ГУР.

Как россиян подталкивают к переезду

Отмечается, что большинство незаконно перемещенных на ВОТ Украины этнических русских – это командированные из России лица, которые "работают" в подконтрольных захватчикам оккупационных администрациях, репрессивных аппаратах, бюджетных "учреждениях", "организациях" и "предприятиях".

Так, на порабощенные земли отправляют российских медицинских работников, учителей и строителей. А в оккупированный Крым заселили значительное количество так называемых военных пенсионеров и жителей отдаленных регионов России.

"Чтобы стимулировать россиян переезжать на временно захваченные территории, государство-агрессор создало систему финансовых бонусов", – отметили в ГУР и добавили, что командированным на оккупированные территории Украины платят двойной оклад, а также компенсацию за аренду жилья – до 7 тыс. 210 рублей в день.

Суточные достигают 8 тыс. 480 рублей. За месяц командировки так называемый российский "чиновник" может получить более 470 тыс. рублей (более 5 тыс. долларов), что более чем в 8 раз превышает среднюю зарплату в самой России.

"Оккупационные программы "земский врач", "земский учитель" и т. п. обязывают россиян отработать в порабощенных украинских регионах не менее 5 лет", – говорится в сообщении.

В разведке добавили, что ещё одним стимулом является раздача привезённым россиянам в собственность земельных участков и экспроприированного жилья украинцев.

"Фактически Россия легализовала мародерство на временно оккупированных территориях Украины. Украденное жилье реализуют через льготные ипотечные программы. Землю для участников преступной войны против Украины Кремль выделяет бесплатно", – отметили в ГУР.

В 2025 году на территории Крыма военнослужащим российской оккупационной армии из разных регионов государства-агрессора раздали 4 тыс. участков.

"Привезенных на полуостров участников преступной войны против Украины Кремль активно использует в пропагандистских мероприятиях в рамках политики русификации Крыма", – добавили в разведке.

Российская колонизация

Отмечается также, что Россия приняла ряд так называемых "планов развития" и других документов, описывающих долгосрочные преступные намерения по колонизации временно оккупированных территорий Украины.

В частности, в документе о целевых показателях численности и демографической структуры Мариупольского и Кальмиусского районов ВОТ Донецкой области российские оккупанты ожидают, что к 2035 году население указанных районов должно увеличиться с нынешних 228 тыс. человек до 518 тыс. человек, в частности за счет завоза граждан России.

"Колонизационные планы Кремля для временно оккупированного Крыма предусматривают долгосрочные программы до 2036 и 2042 годов. Один из ключевых компонентов – создание "привлекательных условий" для стимулирования заселения полуострова россиянами, в основном молодежью и квалифицированными кадрами", – говорится в сообщении.

В то же время в ГУР подчеркнули, что политика колонизации и русификации, проводимая российским режимом на временно оккупированных территориях Украины, имеет признаки военного преступления, определенного подпунктом VIII пункта b статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, а именно – перемещение государством-оккупантом части собственного гражданского населения на оккупированную территорию.

Мобилизация в России

Как сообщало УНИАН, ранее Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что Россия готовит мобилизацию от 500 тыс. человек на осень.

По словам руководителя ЦПД, некоторых из этих людей планируют бросить в бой в первые две недели для "заделывания дыр на Востоке", а других будут готовить в течение месяца для потенциального открытия нового направления фронта.

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