'На обычную копанку могут сбросить три КАБа': комбат рассказал о боях в Константиновке

Россияне пытаются ухватиться за городскую застройку.

В начале июля Россия заявила о полном захвате Константиновки, однако, по данным украинских военных, бои за город продолжаются. О тактике российских оккупантов в городе и ситуации на этом направлении рассказал "Радио Свобода" командир 2-го батальона 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Историк".

Военный объясняет, что россияне часто используют такую тактику: несколько военных прорываются, чтобы спрятаться, вывешивают свой флаг, а затем в СМИ это подается как новая линия боевого столкновения.

"Хотя сама тактика врага направлена на то, чтобы обойти наши боевые порядки, наши позиции, не вступать в бой и в тылу помахать своими флагами. Далее они надеются, что через некоторое время это будет соответствовать действительности. Хотя это не так", – объясняет он.

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В то же время он отмечает, что враг стремится укрепиться в городской застройке, ведь в поле обнаруживать и уничтожать там живую силу противника легче, ведь перебежать от блиндажа к блиндажу для врага – "это еще тот квест". И даже если он туда забежит, то зажать его там будет проще, объясняет военный.

"Если брать Константиновку как центр фронта – они пытаются закрепиться в застройке. Там им проще. Они могут заказать какой-нибудь мощный КАБ, если, условно, какая-то пятиэтажка не сдается. У нас нет такой возможности, чтобы просто сравнять кварталы с землей, поэтому они этим пользуются", – добавляет он.

Военный подчеркивает, что КАБы остаются очень весомым фактором в противостоянии с врагом:

"У них настолько много этого вооружения, что, например, если какой-то блиндаж они не могут взять, они даже на обычную копанку могут сбросить по заказу три КАБа, и это нормально. Потому что не могут пройти".

Украинский солдат побеждает в ближнем бою

Он отмечает, что ситуация с личным составом у врага не самая лучшая, и сопротивление наших бойцов деморализует противника.

"У нас даже были случаи, когда позицию штурмуют, мы сразу туда "Мавик", наблюдаем за происходящим. (Трое россиян) штурмуют, один сам стреляет в себя на месте возле блиндажа, а двое сдаются в плен. То есть начинается сопротивление наших ребят, они их в блиндаж не пускают, и это уже их деморализует", - объясняет комбат.

Он добавил, что у россиян часто тыловики с плохим здоровьем, с плохой подготовкой и квалификацией просто идут на штурм, даже не зная элементарного алгоритма действий, и массово гибнут.

Константиновка – что там происходит

Захват Константиновки стал одним из приоритетов Кремля в кампании по установлению полного контроля над Донецкой областью, хотя продвижение войск сопровождается значительными потерями.

По словам командира 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", подполковника Шамиля Круткова, Константиновка может повторить судьбу Покровска, хотя какой-либо крайне критической ситуации на данный момент там нет.

Как отмечает ветеран АТО Евгений Дикий, россияне сейчас исчерпывают на Донбассе весь наступательный потенциал, который у них ещё остался. Не исключено, что они дожмут и возьмут город, но это ещё много месяцев впереди со страшными потерями, и в результате у врага не останется, кем воевать на юге и на севере.

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