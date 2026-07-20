29-летняя дочь Зиброва рассталась с женихом

Артист назвал причину расставания пары.

Дочь известного украинского певца Павла Зиброва – Диана – рассталась со своим женихом.

Как пишет ТСН.UA, звездный отец на днях рассказал об изменениях в личной жизни дочери. Напомним, что Диана встречалась с бизнесменом Андреем Ищенко, с которым обручилась в 2021 году, но пара так и не сыграла свадьбу.

"Диана у нас свободная, молодая, красивая, на 25 килограмм похудела. Кавалер исчез, и она стала просто моделью", – отметил Павел Николаевич.

Видео дня

Зибров также раскрыл причину расставания пары. По его словам, бывший парень дочери выдвинул ей определенные условия, с которыми Диана не согласилась. Об этом артист рассказал так:

"Она переживала, что пришлось расстаться с кавалером. Там были определенные требования со стороны кавалера, неприемлемые для нее. Она сказала, что не может принять те условия, которые он выдвигает. Такое прощать нельзя. Я не буду рассказывать, какие именно требования, но это довольно серьёзно. Например, нужно сменить фамилию".

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал о похудении дочери.

Вас также могут заинтересовать новости: