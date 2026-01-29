Чешские штурмовики для уничтожения 'Шахедов': аналитики рассказали, помогут ли они Украине

L-159A ALCA - это легкий штурмовик и учебный самолет.

Чехия в относительно короткие сроки способна предоставить Украине несколько средних боевых самолетов, полезных для эффективной борьбы с беспилотниками.

Как пишет портал "Милитарный", учитывая планы Воздушных сил (ВС) Чехии, с высокой вероятностью речь идет о L-159A ALCA - одноместном легком ударном самолете, который с начала 2000-х годов находится на вооружении чешских ВС и поставлялся на экспорт.

Отмечается, что вопрос о создании нового легкого ударного самолета возник сразу после распада СССР и появления необходимости обновить авиацию Чехии, чтобы отказаться от советских истребителей.

После утверждения проекта и налаживания линий производства чешский L-159 ALCA стал основой легкого ударного компонента ВВС. Машину приняли на вооружение для замены устаревшей советской техники и как многофункциональную учебно-боевую платформу. Производство этой серии в Чехии завершили в 2003 году.

"L-159 ALCA - это легкий штурмовик и учебный самолет. Он помогает наземным силам, проводит разведку и ведет ограниченные воздушные бои. Чешское руководство называет эти машины "очень эффективными в борьбе с дронами". Силовая установка и базовая авионика L-159 позволяют нести ракеты "воздух-воздух", а также подвесную 20-мм пушку", - говорится в материале.

Одноместный вариант оснастили радаром Grifo-L, который имеет относительно небольшую мощность и компактную антенну. Эта система работает в паре с ракетами AIM-9 Sidewinder. Конструкция самолета позволяет использовать несколько основных вариантов боевой нагрузки в зависимости от задачи: четыре ракеты AIM-9 вместе с двумя подвесными топливными баками и пушкой PL-20 Plamen; две ракеты AIM-9 в сочетании с четырьмя ракетными блоками (7-ствольными LAU-5002 или 19-ствольными LAU-5003) и пушкой PL-20 Plamen; две ракеты AIM-9, два ракетных блока (7- или 19-ствольные), два подвесных топливных бака и пушка PL-20 Plamen.

В то же время, в 2023 году чешский оборонно-промышленный комплекс подготовил шесть проектов для сотрудничества с Украиной. В этот перечень вошла и компания Aero Vodochody, что создало основу для потенциального совместного производства самолетов F/A-259.

L-159 ALCA и его перспективный преемник F/A-259 Striker имеют идентичную конструкцию и летные характеристики. Обе машины получили фюзеляж длиной 12,72 метра и крылья размахом 9,54 метра. Мощный турбовентиляторный двигатель Honeywell F124-GA-100 с максимальной тягой около 28 кН обеспечивает самолетам скорость до 936 км/ч и практический потолок 13 200 м. При пустой массе 4,35 тонны эти машины способны поднимать до 8 тонн общего веса. Для размещения ракет, бомб и топливных баков разработчики предусмотрели семь внешних узлов подвески.

Передача Украине самолетов L-159 ALCA

Как сообщал УНИАН, начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Ржегка подтвердил, что передача четырех самолетов L-159 Украине не повредит обороноспособности и безопасности самой Чешской Республики.

16 января президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия вскоре поставит Украине истребители для борьбы с российскими дронами. Он выразил убеждение, что этот вопрос может быть решен "быстро и успешно".

