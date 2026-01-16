Чехия передаст Украине истребители для борьбы с российскими беспилотниками

Павел не уточнил, о каких именно боевых самолетах идет речь, но, вероятно, это могут быть учебно-боевые легкие штурмовики L-159.

Чехия в скором времени поставит Украине истребители для борьбы с российскими дронами. Об этом сообщил чешский президент Петр Павел во время визита в Киев.

"Чехия может предоставить за относительно короткое время несколько средних боевых самолетов, которые очень эффективны в борьбе с беспилотниками", - сказал Павел, передают Новости.Live.

Он выразил убеждение, что этот вопрос может быть решен "быстро и успешно".

Хотя Павел не уточнил, о каких именно боевых самолетах идет речь, вероятно, это могут быть учебно-боевые легкие штурмовики L-159 чешского производства.

Кроме того, Павел отметил, что Чехия также может передать Украине системы раннего предупреждения, такие как пассивные радары.

Помощь Чехии Украине

В конце 2025 года стало известно, что чешская компания LPP разработала новую дальнобойную крылатую ракету под названием Narwhal. На завершающем этапе ракету передадут Украине для испытаний в реальных боевых условиях. По некоторым данным, первое боевое применение запланировано на январь-февраль 2026 года. После этого уже в марте планируется развертывание серийного производства в Чехии.

Также в конце года экс-премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщал, что его страна выполнила цель по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов в рамках Чешской снарядной инициативы. Он отметил, что в 2025 году Украине предоставили 1,8 млн крупнокалиберных боеприпасов.

