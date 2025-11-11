РФ ищет дешевые средства сбивания украинских беспилотников.

В Курской области россияне испытывают новую систему перехвата беспилотников под названием "Архангел". Об этом пишет Defence Blog со ссылкой на руководителя волонтерской инициативы по использованию беспилотников Михаил Филиппова.

Отмечается, что систему презентуют как ответ на украинские беспилотные летательные аппараты (БпЛА), действующие как на фронте, так и в самой России.

Филиппов сообщил, что российский оборонный концерн "Калашников" начал выпуск боевых версий беспилотников этой группы. По его словам, вновь созданные экипажи перехватчиков и мобильные радарные группы уже развернуты в Курской области для проведения оперативных испытаний.

Видео дня

БпЛА "Архангел" создан как аппарат-перехватчик, который должен поддерживать и расширять сеть российской системы противовоздушной обороны (ПВО), говорит Филиппов. Он заявил, что этот дрон не имеет широких аналогов по сочетанию скорости и дальности полета и создан не для замены существующих средств ПВО, а для их усиления.

Также руководитель инициативы объяснил, почему возникла такая потребность в разработке системы. По его словам, украинские силы используют разведывательные беспилотники, чтобы выявлять пробелы в российских системах ПВО. После этого ударные дроны атакуют инфраструктуру, логистические объекты или военные позиции. При этом украинские дроны, говорит он, стоят гораздо дешевле, чем оружие, которым Россия обычно их сбивает.

Если цена украинских разведывательных БпЛА - несколько тысяч долларов США, то, пожаловался он, российские войска вынуждены использовать дорогие ракеты или ждать, чтобы открыть огонь из пулеметов на близком расстоянии. По его мнению, такая тактика является нежизнеспособной, поэтому беспилотник-перехватчик "Архангел" призван "выровнять это экономическое неравенство", перехватывая цели еще до того, как они достигнут важных объектов.

По словам Филиппова, перехватчик способен летать со скоростью около 360 км/ч и действовать на расстоянии до 50 км. Украинские разведывательные дроны, как правило, летают примерно вдвое медленнее. Быстрое сокращение дистанции - ключевой элемент его конструкции.

Он добавил, что мобильные группы с радарами могут отслеживать вражеские беспилотники и наводить перехватчик в открытые районы, как можно дальше от инфраструктуры и населенных пунктов, где дроны можно уничтожать без дополнительного риска.

Филиппов отметил, что такая концепция призвана предотвращать дальнейшие, более разрушительные атаки. По его мнению, уничтожение разведывательных дронов на раннем этапе не дает возможности противнику проводить последующие удары.

Он также отметил, что с экономической точки зрения использование дорогих ракет против дешевых дронов является нерациональным и не может продолжаться бесконечно. По мнению Филиппова, обе стороны войны пришли к одному выводу: победу одержит тот, кто быстрее и в больших масштабах развернет новые технологии борьбы с беспилотниками.

"Разработка системы "Архангел" отражает более широкую трансформацию современной войны, вызванную массовым использованием дронов. И Украина, и Россия сейчас активно применяют беспилотники для разведки, наведения целей и прямых атак. Поле боя все больше определяется способностью обнаруживать, преследовать и нейтрализовать дроны до того, как они смогут передать координаты или сбросить взрывчатку", - подытожило издание.

Оружие России

Как сообщал ранее УНИАН, 70% боеприпасов, используемых Россией в Украине, производятся в КНДР. Как свидетельствуют документы, предоставленные Kyodo News, с начала полномасштабного вторжения в Украину Пхеньян поставил России около 6,5 миллиона снарядов в обмен на российские военные технологии для производства своего оружия.

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что россияне сделали "Герберы" еще опаснее. По его словам, враг использует крайне опасную схему, когда детонатор активируется во время полета дрона, в результате чего при ударе он срабатывает.

Также мы писали, что россияне годами не могут скопировать оружие, которое ВСУ успешно применяют. Речь идет о тяжелых дронах-гексакоптерах, серийного производства которых российская промышленность так и не смогла наладить. Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отметил, что номинально такие дроны у россиян есть, и враг уже больше года активно хвастается якобы успешным их применением на разных направлениях. Однако, как это часто бывает у россиян, пустой пропаганды в этих заявлениях больше, чем фактов.

Вас также могут заинтересовать новости: