Армия Чехии готова выделить 4 истребителя L-159 Украине: начальник Генштаба назвал условия

Он подчеркнул, что самолеты могут передать даже бесплатно.

Начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Ржегка подтвердил, что передача четырех самолетов L-159 Украине не повредит обороноспособности и безопасности республики. Генерал рекомендует правительству подарить их бесплатно, пишет "Украинская правда".

Ржегка подтвердил слова президента Чехии Петра Павела, который накануне еще раз заявил о желании передать самолеты Силам обороны. В то же время начальник Генштаба отказался комментировать заявления министра обороны и премьер-министра Чешской республики, которые выступают против продажи или передачи штурмовых самолетов.

"Подтверждаю, что Вооруженные силы Чехии готовы выделить четыре упомянутых самолета для нужд Вооруженных сил Украины, и этим рекомендую предоставить их в качестве подарка", – процитировало Ржегку чешское издание Novinky.cz.

Передача самолетов L-159 Украине – что известно

Напомним, что о передаче чешских учебных истребителей L-159 Украине впервые сказал президент страны Петр Павел во время визита в Киев. Тогда он отметил, что такие истребители были бы очень эффективными в борьбе против дронов.

Однако правительство Чехии не поддержало предложение президента. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет ни продавать, ни передавать Украине бесплатно легкие боевые самолеты.

Сейчас армия Чехии имеет 24 самолета L-159. В то же время компания-производитель Aero Vodochody планирует предложить Киеву альтернативу - самолеты L-39 Skyfox. Это более дешевая в эксплуатации модель, она подходит для обучения и выполнения боевых операций по сбиванию дронов.

Эксперты объясняли, что для этих задач самолет подходит лучше, чем полноценный истребитель. Ведь самолеты L-159 и L-39 Skyfox могут удерживать стабильную скорость от 185 км в час. Таким образом самолет может выйти на оптимальную траекторию и расстояние для сбивания ударных дронов.

