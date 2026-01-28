Российская армия получила 'царь-дронобойку' (видео)

Это довольно большой комплекс, который комплектуется сразу четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией.

Холдинг "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех" впервые поставил в российскую армию новые комплексы "Зубр" для уничтожения БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал российской государственной корпорации.

Новые комплексы прикрывают ближнюю зону критически важной инфраструктуры. По словам россиян, их радиолокационные станции обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели, в том числе барражирующие боеприпасы.

Система сама обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Россияне говорят, что во время испытаний комплекс показал "высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями".

"Зубр" комплектуется четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов российской инфраструктуры.

Российские зенитные комплексы: другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что россияне разработали новую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е" с боевым модулем без автоматических пушек. На установке смонтированы два типа транспортно-пусковых контейнеров.

Для этого комплекса предусмотрено семь стандартных контейнеров. Кроме них, можно увидеть еще 20 контейнеров меньшего размера, которые, по оценкам специалистов, предназначены для зенитных ракет, разработанных специально для борьбы с БПЛА.

Также сообщалось, что российская армия получила модернизированный "Панцирь-СМ-СВ" с дальностью обнаружения 75 км. Он якобы может эффективно уничтожать гиперзвуковые и баллистические цели.

Вас также могут заинтересовать новости: