По мнению специалистов, разрабатывать "Панцирь-СМ-СВ" начали примерно в 2020-х.

Российские военкоры опубликовали фото нового "Панцирь-СМ-СВ", который якобы может эффективно уничтожать гиперзвуковые и баллистические воздушные цели. На это обратил внимание Defense Express.

Специалисты отмечают, что ранее "Панцирь-СМ-СВ" показывали только на выставках и парадах. Также стоит сказать, что в прошлом году РФ заявила о первом боевом использовании ЗРГК, однако доказательств этого представлено не было.

Как можно видеть на новом фото, "Панцирь-СМ-СВ" находится на стационарной позиции, которая защищена габионами. Обращает на себя внимание тот факт, что комплекс не имеет защиты от FPV-дронов (например, противокумулятивных решеток).

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Эксперты предполагают, что "Панцирь-СМ-СВ" находится не на передовой, а в глубоком тылу, защищая российские объекты от украинских дальнобойных дронов.

Сам "Панцирь-СМ-СВ" построили на гусеничном шасси. По словам россиян, его радар может обнаруживать цели на дальности 75 км, а максимальная дальность поражения ракетами составляет 40 км. Для сравнения, ракеты обычного "Панцирь-С1" могут сбивать цели на дальности до 20 км.

Базовый "Панцирь-С1" является российским самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) наземного базирования. Эксплуатировать его начали в 2008 году. По данным из открытых источников, по состоянию на 2024-й Воздушно-космические силы РФ имели примерно 50 таких комплексов.

Специалисты неоднократно обращали внимание на его недостатки. По словам эксперта по вопросам авиации Константина Криволапа, комплекс не может эффективно уничтожать украинские дроны, поскольку не "видит" их.

Также сообщалось, что россияне создали версию "Панцирь-СМД-Е", которая имеет сразу два типа ракет и предназначена для поражения именно беспилотных летательных аппаратов.

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