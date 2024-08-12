Разработку позиционируют как "зенитный ракетный комплекс в чистом виде".

"Ростех" разработал новую систему ПВО "Панцирь-СМД-Э" с боевым модулем без автоматических пушек. Об этом со ссылкой на первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова сообщают российские масс-медиа.

На установке смонтированы два типа транспортно-пусковых контейнеров (ТПК). Стандартных для этого комплекса контейнеров 7. В дополнение к ним можно видеть 20 меньших, которые, по мнению экспертов, могут быть предназначены для зенитных ракет 19Я6.

Ранее в этом году россияне сообщили, что новая малогабаритная зенитная управляемая ракета малой дальности 19Я6 проходит последние испытания. Ее хотят применять для поражения дронов или ракет малой и средней дальности.

Видео дня

Ракета использует радиокомандный метод наведения сантиметрового диапазона. Скорость полета новой ракеты может составлять 850 - 900 м/с, а радиус действия, вероятно, будет равен 7 - 10 км.

Пусковую установка "Панцирь-СМД-Е" построили на раме, которую, скорее всего, можно монтировать на шасси грузового автомобиля.

Комплекс "Панцирь" - последние новости

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1" не может эффективно работать по украинским дронам, поскольку он их не "видит".

Напомним также, что именно эту систему россияне установили неподалеку от резиденции Владимира Путина на Валдае. Как отмечалось, "Панцирь-С1" находится в лесу на острове Рябиновый.

Вас также могут заинтересовать новости: