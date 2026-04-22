Россия представила проект модернизированного корвета, который ранее потопила Украина

Россияне не прекращают попыток продать явно провальный патрульный корабль проекта 22160.

Российское государственное агентство по экспорту вооружений "Рособоронэкспорт" продемонстрировало модель модернизированного корвета "Василий Быков" проекта 22160 на выставке Defence Services Asia (DSA) 2026 в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает Janes.

По данным портала, модернизация предусматривает интеграцию в конструкцию корабля дополнительного отсека, который можно было бы адаптировать под пункт управления БПЛА или морскими дронами, а также использовать для других нужд, в частности в качестве полевого госпиталя.

Если опираться на публикацию Janes, то российская сторона не предложила потенциальным покупателям на DSA 2026 вариант усиления противовоздушной обороны корабля, в частности путем установки морской версии ЗРК "Тор-2МКМ".

Также Россия не заявляла (по крайней мере, напрямую) о возможности оснащения кораблей проекта 22160 контейнерными пусковыми установками Club-K для размещения крылатых ракет "Калибр". Это неудивительно, ведь на практике такая концепция так и не была реализована.

Со своей стороны портал Defense Express напоминает читателям, что проект 22160 подвергся разгромной критике даже в самой России.

В частности, из-за слабого вооружения и недостаточного уровня защищенности, в результате чего программу строительства таких кораблей ограничили шестью единицами для Черноморского флота РФ.

По мнению специалистов, предлагая корабли проекта 22160, россияне могли преследовать две основные цели.

Во-первых, продемонстрировать присутствие на мировом рынке вооружений в сегменте военно-морской техники. Во-вторых, продать провальный корабль хоть кому-нибудь (последнее выглядит крайне маловероятным).

Уничтожение корабля "Сергей Котов"

Напомним, в 2024 году Украина потопила корвет "Сергей Котов" проекта 22160 – в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально подтвердили уничтожение российского корабля.

Отмечалось, что в результате удара морскими дронами MAGURA V5 российский корвет получил повреждения кормы, а также правого и левого бортов.

Сообщалось, что вместе с кораблем на дно ушел транспортно-боевой вертолет Ка-29. Эта потеря особенно болезненна для российской стороны, учитывая, что такие вертолеты россияне больше не производят.

