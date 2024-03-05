Для размещения палубной авиации на патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка и ангар.

Вместе с российским кораблем "Сергей Котов" был уничтожен и транспортно-боевой вертолет Ка-29, пишет УП со ссылкой на источники.

Отмечается, что для размещения палубной авиации на патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива. Экипаж "Сергея Котова" впервые отработал прием на палубу вертолета в 2021 году.

В опубликованной записи перехваченного разговора российских военных об атаке на корабль "Сергей Котов" командир 184-й бригады кораблей охраны водного района РФ заявил, что судно атаковали 5 БЭКов (безэкипажные катеры): "Там и вертолет был, сам корабль, бл***ь, с вооружением, АК-176 630".

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