Не ракета от Fire Point: Федоров сообщил об испытаниях украинской баллистики

О каком именно ракетном комплексе идет речь, Федоров не уточнил.

Украина провела испытания отечественной баллистической ракеты неназванного типа. Об этом сообщил уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, подводя итоги своей работы на этом посту.

По его словам, разработка проекта осуществлялась в зоне ответственности Министерства обороны. Федоров отметил, что испытание состоялось 14 июля - в день отставки правительства.

Он отметил, что в ходе работы над проектом было кардинально изменено техническое задание, максимально повышена точность изделия и снижена его стоимость на 30%.

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"О каком именно ракетном комплексе идет речь, Федоров не уточнил. В то же время упоминание о "зоне ответственности Минобороны" может свидетельствовать о том, что речь идет не о баллистических ракетах FP-7 и FP-9 от Fire Point", - отметили в издании "Милитарный".

Там напомнили, что недавно сообщалось, что до начала испытаний баллистической ракеты FP-9 ударами по территории России осталось завершить тестирование твердотопливного ракетного двигателя.

По мнению аналитиков, не исключено, что Федоров имел в виду оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", серийное производство которого, как сообщалось, началось в 2025 году.

Также в марте стало известно, что Агентство оборонных закупок заключило долгосрочные контракты с украинскими производителями крылатых и баллистических ракет. Поставки по этим контрактам должны начаться частично уже в этом году, а остальные - в следующем.

Украинская баллистика - мнение эксперта

Ранее авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, что украинская баллистическая ракета "Пеликан" (зарезервированное название для баллистической ракеты FP-7) значительно поможет в уничтожении российской системы управления и российской логистики вдоль линии фронта.

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