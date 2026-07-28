До 100 ракет Flamingo: в Fire Point рассказали о производстве оружия для ударов по России

В настоящее время вся продукция компании направляется исключительно на нужды Украины и не экспортируется.

Украинская оборонная компания Fire Point ежемесячно выпускает около 100 дальнобойных крылатых ракет Flamingo и тысячи ударных беспилотников. Благодаря этому Украина может постоянно наносить удары по военным объектам глубоко в тылу РФ.

Об этом заявила генеральный директор компании Ирина Терех в интервью The Guardian. По её словам, предприятие также выпускает беспилотники FP-1 и FP-2 темпами "сотни в день". Массовое производство возобновилось после задержки, связанной с согласованием кредита на 90 млрд евро, выделяемого Украине Евросоюзом.

Терех утверждает, что оружие Fire Point используется почти во всех украинских ударах на большие расстояния последних месяцев. По её словам, атаки с применением ракет и дронов компании происходят в среднем от 5 до 15 раз в сутки.

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Как отметило издание, ракета Flamingo способна нести боевую часть массой до 1150 кг. По словам руководителя компании, максимальная дальность полета ракеты достигала около 1800 км благодаря сложной траектории. Стоимость одной ракеты составляет чуть менее $600 тыс., что значительно дешевле американской крылатой ракеты "Томагавк".

В то же время беспилотники FP-1 с дальностью полета более 1600 км используются для ударов по менее защищенным объектам, в частности нефтеперерабатывающим заводам в России. Их стоимость, по словам Терех, составляет от $55 до $75 тыс.

В настоящее время Fire Point работает на 83 производственных площадках в Украине и имеет ещё один завод в Дании. В компании работают около 6000 сотрудников, тогда как в конце прошлого года их было вдвое меньше.

Над чем сейчас работает компания

Кроме того, компания разрабатывает первые украинские баллистические ракеты. По словам Тереха, их испытания могут начаться уже до конца года. Также Fire Point участвует в международном проекте Freya, который предусматривает создание европейской альтернативы американской системе противовоздушной обороны Patriot. Украинская компания должна производить пусковые установки и ракеты-перехватчики.

В Fire Point также подчеркнули, что, несмотря на перспективы развития, в настоящее время вся продукция компании направляется исключительно на нужды Украины и не экспортируется.

Другие новости об оружии Fire Point

Как сообщал УНИАН, в начале лета стало известно, что компания Fire Point работает над созданием системы противоракетной обороны для перехвата баллистических ракет РФ.

В компании рассчитывают, что система будет готова к использованию уже в конце 2027 года.

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