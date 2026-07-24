В Кирове 'Фламинго' поразили завод по производству ракет для армии РФ (видео)

В Fire Point подтвердили удар ракеты FP-5 "Фламинго" по заводу.

В российском Кирове после ракетной атаки горит завод по производству зенитных ракет для армии РФ, он нахоится более чем в 1000 км от границы с Украиной по прямой

Как пишет Astra, утром 24 июля жители Кирова сообщили о взрывах и пожаре. Позже стало известно, что целью атаки стало Вятское машиностроительное предприятие "АВИТЕК".

Предприятие выпускает продукцию военного, двойного и гражданского назначения, в том числе средства противовоздушной обороны, а также авиационные комплектующие. При этом завод обладает полным производственным циклом – от литейного и кузнечно-прессового производства до окончательной сборки и испытаний изделий.

Видео дня

Поо информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, завод специализируется на производстве зенитных управляемых ракет класса "земля-воздух", ракет-мишеней, катапультных кресел для спасения пилотов, авиационных грузоподъемных систем и лебедок и тому подобного. Предприятие привлечено к кооперации по производству зенитно-ракетных комплексов "Тор".

Завод находится под санкциями США, Украины и других стран.

Соучредитель Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео с запуском ракеты. Никакой подписи под видео нет, кроме смайлика. Впрочем, аналитики предполагают, что именно эта ракета ударила в завод "Авитек"в Кирове.

Позже в компании Fire Point официально подтвердили удар по заводу.

"В Кирове ракета FP-5 "Фламинго" поразила машиностроительное предприятие "АВИТЕК", входящее в концерн ПКО "Алмаз-Антей". АВИТЕК принимает участие в производстве ЗРК Тор, крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, поставляя компоненты для их двигателей. Кроме того, завод производит производство, ремонт и модернизацию катапультных кресел К-36ДМ для истребителей Су-34 и Су-57", - говорится в сообщении.

В комментариях отмечают, что завод в Кирове расположен примерно в 1100 км от границы с Украиной по прямой. Это примерно на 200 км ближе, чем рекордный по дальности удар ракеты FP-5 "Фламинго" по Воткинскому ракетному заводу.

Удары по России

Сегодня целями украинских атак стали также склады Wildberries в Питере и Симферополе.

Дроны FP-1 атаковали логистический комплекс Wildberries "Шушары", один из крупнейших центров обработки и распределения товаров Wildberries на северо-западе России. Через него проходит значительная часть грузопотока для Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов.

Также атакован логистический парк "Уткина Заводь", один из самых больших складских комплексов Ленинградской области.

Под атакой оказался и логистический хаб Wildberries в Симферополе - один из ключевых логистических центров компании во временно оккупированном Крыму.

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