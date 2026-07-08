Главный секрет: стало известно, кто поставляет систему наведения для ракеты 'Фламинго'

"Фламинго" прошла государственные испытания и запущена в серийное производство.

Известная французская аэрокосмическая и оборонная корпорация Safran разработала и поставляет систему наведения для украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". Об этом сообщает Le Monde.

По мнению специалистов, современный комплекс наведения от одного из ведущих производителей вооружения становится важным элементом усиления дальнобойных возможностей, повышая точность и эффективность применения украинских ракет.

Во французской компании отметили, что Safran совместно с украинским производителем участвует в разработке "нескольких других продуктов". Через свою дочернюю компанию Preligens французы поставляют Украине навигационное оборудование, оптоэлектронные системы, системы противодействия беспилотникам, а также решения для анализа разведывательных данных.

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В свою очередь, Киев согласился закупать у Safran управляемые авиационные бомбы для своих истребителей после того, как компания создала несколько производственных линий специально для этого.

По данным портала Defense Express, речь идет о боеприпасах AASM HAMMER, также известных как A2SM и Armement air-sol modulaire. Они уже находятся на вооружении Воздушных сил ВСУ и хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий против России.

По словам экспертов, если Украина и в дальнейшем будет закупать управляемые авиабомбы французского производства, это позволит Safran не только сохранить производство, но и увеличить объемы, а также усовершенствовать линейку вооружения.

"Использование украинской авиацией дает практический опыт, который можно использовать для улучшения вооружения. Это особенно касается систем наведения, которым приходится работать в условиях применения средств РЭБ", – отмечают в Defense Express.

FP-5 "Фламинго" – справка

"Фламинго" – украинская крылатая ракета, разработанная оборонной компанией Fire Point. Она была публично представлена в августе 2025 года. Ракета успешно прошла государственные испытания и была запущена в серийное производство.

FP-5 имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Заявленная дальность полета составляет до 3000 км, "Фламинго" может оснащаться боевой частью массой более одной тонны. Максимальная скорость ракеты – около 950 км/ч.

По имеющимся данным, "Фламинго" использует комбинированную систему наведения, сочетающую спутниковую навигацию с защитой от средств радиоэлектронной борьбы и инерциальную систему, обеспечивающую автономную корректировку траектории.

Разве не главным преимуществом ракеты специалисты называют относительную простоту в производстве, а среди недостатков они указывают на длительное время предстартовой подготовки.

FP-5 "Фламинго" – другие новости

Украина активно применяет "Фламинго" в войне против РФ. В июне был нанесен ракетный удар по военному предприятию в Чебоксарах, которое поставляет российским войскам комплектующие для производства беспилотников и ракетного вооружения.

По мнению специалистов, подобные удары напрямую влияют на производственные возможности оборонных предприятий РФ, снижая их способность выпускать необходимую для армии продукцию.

Атаки FP-5 в очередной раз демонстрируют, что российские системы противовоздушной обороны не являются "абсолютно непроницаемыми" и могут быть преодолены при использовании большого количества средств поражения.

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