Ранее в Генштабе также подтвердили потерю украинского F-16.

Потеря техники и самолетов во время боевых операций не является новым явлением, поэтому всегда ожидалось, что Украина будет терять в войне часть вооружения, которое было предоставлено западными странами. Об этом заявили аналитики Института изучения войны, комментируя первую потерю Украиной самолета F-16 и гибель его пилота Алексея Меся во время массированной атаки 26 августа.

"Однако любая потеря среди и без того ограниченного количества предоставленных Украине западных самолетов F-16 и подготовленных пилотов окажет значительное влияние на способность Украины использовать F-16 в ближайшей перспективе как часть своей объединенной системы противовоздушной обороны или для поддержки действий в классе "воздух-земля"", - подчеркнули в ISW.

Первая потеря F-16 на войне в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Генштабе подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота. Сейчас для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Минобороны, которая работает в районе падения самолета.

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"В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб", - отметили в Генштабе ВСУ.

В то же время в Пентагоне также прокомментировали потерю западного истребителя и заявили, что США не участвуют в расследовании инцидента. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, только украинская сторона может комментировать авиакатастрофу.

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