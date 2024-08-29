С самолетом была потеряна связь, впоследствии выяснилось, что он потерпел крушение, летчик погиб.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили падение американского истребителя F-16 в Украине. Об этом говорится в их Telegram.

Отмечается, что при отражении ракетного удара со стороны РФ по территории Украины вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных сил Украины.

"В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также подчеркнули, что для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия Минобороны, работающая в районе падения самолета.

Потеря F-16 - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного чиновника Соединенных штатов Америки заявило, что во время массированных ракетных обстрелов 26 августа Украина потеряла истребитель F-16. Издание писало, что хотя инцидент и произошел во время российской атаки, истребитель не был сбит вражеским огнем, а авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки пилота.

По словам другого американского чиновника, всего в Украину прибыло шесть самолетов. Воздушные силы имеют шесть пилотов, обученных управлять ими.

Также Reuters со ссылкой на американский источник написал, что катастрофа произошла 26 августа и не явилась результатом российского огня. Что стало причиной инцидента – ошибка пилота или механическая неисправность – еще предстоит выяснить, заявило издание.

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