Пока что Вашингтон не получал от Киева запросов на помощь в расследовании.

На этой неделе Украина впервые потеряла один из западных истребителей F-16. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Штаты не участвуют в расследовании инцидента.

Как пишет "Европейская правда", Вашингтон не получал от Киева запросов на помощь в расследовании.

"Я видела сообщения, однако не имею информации о предоставлении помощи с нашей стороны или запросов о ней со стороны Украины", - отметила Сингх.

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По ее словам, только украинская сторона может комментировать авиакатастрофу. Как пояснила заместитель спикера, США не комментируют детали инцидента или подробности относительно возможного электронного оборудования на борту самолетов.

Она также отказалась раскрывать, сколько F-16 уже находятся в Украине или планируются к отправке, поскольку это - вопрос оперативной безопасности. Однако Сингх подчеркнула, что боевая авиация является чрезвычайно сложной и что Штаты гордятся тем, что смогли тренировать украинских летчиков.

Истребитель F-16 разбился в Украине - что известно

Reuters со ссылкой на американский источник писало, что катастрофа произошла 26 августа и не была результатом российского огня. По данным The Wall Street Journal, авиакатастрофа произошла во время массированного ракетного обстрела

Одна из возможных причин катастрофы истребителя F-16, которая сейчас рассматривается следствием, - это "дружественный огонь" украинской ПВО, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на собственные источники в Воздушных силах ВСУ.

Окончательной версии причин катастрофы пока не сообщается. Источники Reuters говорят, что это не был огонь вражеской ПВО, а источники CNN опровергают версию с ошибкой пилота.

"В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб", - заявили в Генштабе.

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