Однако расследование еще продолжается, и окончательно причину еще не установили.

Одна из возможных причин катастрофы истребителя F-16, которая сейчас рассматривается следствием, - это "дружественный огонь" украинской ПВО. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на собственные источники в Воздушных силах ВСУ.

"Рассматриваются различные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будут известны только после завершения расследования", - рассказал представитель ВС, который говорил на условиях анонимности.

При этом собеседник издания раскритиковал сообщения в медиа о том, что уже якобы известны вероятные причины.

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В Украине разбился F-16: что известно

Как писал УНИАН, сегодня днем газета The Wall Street Journal сообщила, что в Украине разбился один из 6 самолетов F-16, переданных союзниками несколько недель назад. Авария произошла во время отражения массированной ракетной атаки россиян 26 августа, но утверждалось, что самолет не был сбит вражеской ПВО.

Как рассказали позже в Генштабе ВСУ, пилот успешно уничтожил четыре российские ракеты и заходил на пятую цель, когда связь с ним была потеряна.

Окончательной версии причин катастрофы пока не сообщается. Источники Reuters говорят, что это не был огонь вражеской ПВО, а источники CNN опровергают версию с ошибкой пилота. Вместе с тем озвучиваются как возможные версии техническая неисправность и дружественный огонь.

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