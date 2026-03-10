Украина готова производить ракеты для сбивания баллистики: Зеленский назвал единственное препятствие

В Украине построена база, наработаны технологии и есть опытные инженеры, что дало бы возможность производить очень быстро большое количество ракет, говорит президент.

Украине для производства ракет, которые смогут сбивать российскую баллистику, нужны только лицензии США, которых пока наше государство не получило. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о том, насколько реалистичным является создание в Украине ракеты, способной сбивать баллистику врага.

"Для этого нужно только одно – лицензии от Соединенных Штатов Америки. Я обсуждал этот вопрос с прежней администрацией, я обсуждал эти вопросы с производителями этих ракет. Я обсуждал лично вопросы с партнерами, чтобы мне помогли, с руководством НАТО. Говорил также с сегодняшней администрацией Соединенных Штатов Америки. Пока лицензии мы не получили", - подчеркнул он.

Он добавил, что в Украине за время войны построена индустриальная база, наработаны технологии, есть опытные инженеры, что дало бы возможность производить очень быстро большое количество ракет, которыми можно было бы обеспечить не только Украину, но и всю Европу.

Видео дня

Зеленский хочет, чтобы США лицензировали производство ПВО в Украине

Как сообщал УНИАН, еще в январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-25"), которое проходит на авиабазе в Германии, обратился с призывом к США лицензировать производство систем противовоздушной обороны и ракет в нашей стране.

Зеленский уже в этом году заявлял, что противовоздушная оборона (ПВО) - самый сложный вопрос, поскольку международные партнеры не дают лицензии, чтобы Украина сама производила, например, системы Patriot или хотя бы ракеты для тех систем, которые есть на вооружении у ВСУ. Зеленский отметил, что для того, чтобы Украина стала сильнее в этой войне, нужно закрыть небо.

Вас также могут заинтересовать новости: