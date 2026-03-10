Украине грозит дефицит ракет для Patriot из-за конфликта на Ближнем Востоке, - Bloomberg

Украина сохраняет свои системы Patriot преимущественно для сбивания российских баллистических и крылатых ракет.

Украина может столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны, ведь война между США и Ираном исчерпывает мировые запасы ракет до Patriot. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно анализу журналистов, с начала войны Иран запустил более 2100 ударных дронов и не менее 688 баллистических ракет. Из-за этого США и их союзники выпустили более 1000 перехватчиков PAC-3, что привело к дефициту поставок во всем мире и усилило опасения по поводу того, как быстро их можно будет заменить.

В то же время для президента Украины Владимира Зеленского это означает, что союзники его страны, включая США, могут более жестко контролировать свои ракеты. По его словам, в целом Киев получил 600 ракет PAC-3 с момента вторжения России в его страну четыре года назад. Это меньше, чем количество ракет, которое было выпущено в регионе Персидского залива за последние 11 дней.

Видео дня

Известно, что Украина сохраняет свои системы Patriot преимущественно для сбивания российских баллистических и крылатых ракет, в частности "Кинжалов" и "Цирконов". Поэтому в Киеве были удивлены, когда узнали, что страны Персидского залива используют PAC-3 для сбивания недорогих дронов.

"Системы Patriot являются для нас приоритетом", - подчеркнул глава государства.

Также он указал на важность пополнения запасов ракет для существующих систем, подчеркнув, что "даже не мечтает" о приобретении новых пусковых установок Patriot.

В свою очередь, некоторые западные чиновники сообщили, что оборонное оружие может стать еще более дефицитным, если война на Ближнем Востоке затянется. По словам собеседников издания, которые знакомы с ходом закрытой встречи нескольких стран ЕС в Брюсселе, континент уже использовал свои запасы для поддержки Украины.

В то же время Зеленский неоднократно заявлял об открытии контролируемого экспорта оружия, чтобы пополнить госбюджет, не истощая военный потенциал страны.

В частности, один из крупнейших производителей дронов в Украине Skyfall получил несколько запросов от стран Ближнего Востока на покупку своих БПЛА. В компании заявили, что готовы немедленно отправить от 5 до 10 тысяч единиц и изготовить остальную часть необходимого количества в течение следующих трех месяцев, как только правительство позволит это сделать.

"Киев имеет возможность в ближайшем будущем превратить свой с трудом приобретенный опыт противодействия атакам дронов типа Shahed в экспортные продажи. Но эти выгоды, вероятно, будут частично компенсированы и, возможно, перекрыты более острой конкуренцией за дефицитные американские перехватчики противовоздушной обороны и другие боеприпасы, которые Украина все еще не может заменить в необходимых объемах", - высказался в своем отчете аналитик Bloomberg Economics Алекс Кокчаров.

Patriot для Украины - последние новости

Ранее Spiegel писал, что Германия собрала для Украины партию ракет к Patriot. Однако, по словам журналистов, поставленные ракеты кардинально не спасут ситуацию, поскольку Украине их хватит максимум на полмесяца.

Также Германия поставит Украине "дальнейшее зенитное вооружение, такое как ПЗРК, управляемые ракеты AIM-9 и IRIS-T, а также комплекты запасных частей для "Патриот" и IRIS-T.

В то же время Институт изучения войны сообщал, что Россия изменила тактику ударов, чтобы исчерпать украинские запасы ракет Patriot. Таким образом враг пытается воспользоваться продолжающимися публичными дискуссиями о сокращении запасов перехватчиков PAC-3 для систем Patriot в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: