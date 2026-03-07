Украина "за четыре месяца зимнего сезона" израсходовала на перехват российских реактивных снарядов около 700 ракет-перехватчиков, выпускаемых из систем ПВО Patriot. Как передает Euronews, об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Отмечается, что он начал в Польше свой "ракетный тур" по странам Европы, имеющий целью развитие европейского производства этого вида вооружений.

По его словам, такой расход "примерно соответствует количеству ракет, которые американские производители способны производить за год".

Важно, что Lockheed Martin, ключевая компания, собирающая ракеты PAC-3 для систем Patriot, в 2025 году изготовила 620 таких ракет, что более чем на 20% превышает показатель предыдущего года.

Кубилюс отметил, что Украина расходует такое большое количество дефицитных снарядов, так как уничтожение одной приближающейся баллистической ракеты часто требует нескольких перехватчиков.