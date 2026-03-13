Черная плесень из Чернобыля может спасти человечество от космической радиации, - ученые

Изучая зону вокруг ЧАЭС, ученые нашли существо, которому по вкусу радиация.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году звучали предположения, что территория вокруг станции превратится в мертвую зону, где почти ничего не выживет. Но природа удивила: жизнь не только сохранилась, но и приспособилась к высокому уровню радиации. Понимание того, как существа выживают вокруг ЧАЭС, будет очень полезным при освоении космоса, где уровень радиации тоже достаточно высок.

Как пишет earth.com, одним из самых интересных примеров выживания в зоне отчуждения стала плесень (технически это гриб) под названием Cladosporium sphaerospermum. Этот организм известен науке уже давно, но именно в Чернобыле он привлек особое внимание. Выяснилось, что он не просто выдерживает высокую радиацию, но активно разрастается именно в наиболее загрязненных радионуклидами частях зоны и... кажется, питается радиацией!

Эта особенность плесени заинтересовала исследователей, которые ищут способы защитить космонавтов от космической радиации. Чтобы защитить экипаж, ракеты имеют специальные экраны, но каждый лишний килограмм, отправленный в космос, стоит очень дорого. Поэтому для настоящей колонизации других планет нужно какое-то принципиально иное решение, чем отправлять противорадиационные щиты с Земли.

Вот здесь ученых и заинтересовала способность плесени Cladosporium sphaerospermum процветать в условиях сильного облучения.

Эксперимент на МКС

Чтобы проверить идею в реальных условиях, исследователи отправили этот гриб на Международную космическую станцию (МКС) в специальном автономном модуле CubeLab. Хотя МКС и защищена частью магнитного поля Земли, уровень радиации там значительно выше, чем на поверхности планеты.

В герметичной чашке Петри одну половину заполнили питательным раствором с грибом, а вторую – чистым питательным раствором без плесени. Под каждой половиной разместили датчики радиации. И датчики зафиксировали, что под грибом уровень радиации был немного ниже, чем под второй половиной чашки, где плесени не было. И чем толще становился слой плесени, тем заметнее разницу в уровнях радиации фиксировали датчики.

Авторы исследования (опубликованного в Frontiers in Microbiology в 2022 году) говорят осторожно: это только доказательство концепции. Эксперимент небольшой, многие факторы трудно отделить. Но результаты обнадеживающие. Вместе с тем исследователи предполагают, что такой гриб мог бы стать основой для живого противорадиационного щита для космических ракет или колоний на других планетах.

