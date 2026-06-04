Украина просит у Германии десятки дополнительных ракет к Patriot, - Bloomberg

Германия может объявить о своем решении незадолго до или во время саммита НАТО в июле.

Украина обратилась к Германии с просьбой передать ей десятки дополнительных ракет-перехватчиков к системам Patriot из имеющихся запасов в этом году. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По информации собеседников издания, Украина предложила сделку, в рамках которой она получит ракеты к Patriot в обмен на поставку Германии перехватчиков, производство которых ожидается в будущем.

"Правительство Германии рассматривает запрос Украины и пока не приняло решения, хотя объявление может быть сделано незадолго до или во время саммита НАТО в июле", - отмечает Bloomberg.

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Киев по-прежнему в основном зависит от США в поставках ракет Patriot. Хотя конфликт с участием США, Израиля и Ирана отвлек внимание Вашингтона от войны на Украине, поставки перехватчиков Patriot продолжаются по графику, сообщил один из источников.

Тем не менее, Украина находится в напряженном состоянии, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности этого оружия, добавил источник.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к союзникам с просьбой о поставках дополнительных ракет Patriot, но сокращение европейских запасов делает поставку дополнительных ракет все более сложной. Германия – единственная страна ЕС, которая в настоящее время может внести значимый вклад, сказал один из источников.

Ракеты Patriot для Украины

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нехватка ракет для систем ПВО в Украине всегда была и будет. По его словам, это связано с тем, что их не так много производят в мире.

Эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире "Суспільного", что Украине необходимо иметь достаточное количество противоракет PAC-3 к зенитным ракетным комплексам Patriot для того, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон". Во время последней атаки Россия запустила 8 "Цирконов", и ни один из них не был сбит.

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