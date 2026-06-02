Чем можно сбивать российские 'Цирконы': эксперт дал ответ

Уже были случаи, когда Силы обороны Украины успешно сбивали "Цирконы".

Украине необходимо иметь достаточное количество противоракет PAC-3 к зенитным ракетным комплексам Patriot для того, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые при полете заходят на цель по баллистической траектории. Об этом эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире телеканала "Суспільне".

"Ранее были успешные перехваты этих ракет. Однако для этого необходимо непосредственно иметь соответствующее количество зенитных противобаллистических ракет – таких как PAC-3 системы Patriot", – отметил Катков.

По его словам, противокорабельные ракеты "Циркон" действительно являются гиперзвуковыми и могут лететь с постоянной скоростью, превышающей 5 Махов.

"Она точно не является тривиальной для перехвата, требует развитой системы противоракетной обороны и соответствующего количества боеприпасов", – сказал эксперт.

Он отметил, что ночью 2 июня ракеты "Циркон" были запущены с двух разных направлений: четыре из оккупированного Крыма и четыре – с севера, с территории РФ:

"Это означает, что там и там у врага есть как минимум по две пусковые установки "Бастион-М". Это модернизированные пусковые установки, которые используются именно под "Циркон"".

Говоря об угрозе, следует понимать, что время подлета ракеты очень незначительное и нет предупреждающих факторов, подчеркнул он.

"То есть когда идет атака "Кинжалом", то взлетает МиГ-31 и подается боевая тревога, когда он взлетает или выходит на боевой курс. В случае запуска "Циркона" речь идет только о тех же случаях, что и с обычной баллистикой или запуском наземных крылатых ракет. Никаких демаскирующих факторов нет", – заверил Катков.

Он отметил, что объективно существуют большие трудности с получением ракет PAC-3. Вместе с тем, говорит он, с начала года противник использовал наибольшее количество баллистических ракет:

"Количество баллистических и гиперзвуковых ракет превышает крылатые. То есть враг понимает, что в Украине есть проблемы с количеством перехватчиков PAC-3 до Patriot".

Катков добавил, что ранее враг эпизодически использовал "Цирконы" в определенных атаках по одной-две ракеты, иногда четыре. По его словам, когда эти ракеты летят из оккупированного Крыма, на них можно эффективно воздействовать средствами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал УНИАН, ночью и утром 2 июня российские оккупанты в две волны нанесли удары по Украине "Цирконами". Противник применил 8 таких ракет.

В мире, кроме Patriot, существуют и другие системы, способные сбивать "Цирконы". По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, это системы THAAD и Arrow.

