В Японии призвали продать Украине ракеты Patriot

Японский депутат напомнил, что недавно Япония смягчила правила относительно передачи оружия другим странам.

Японский депутат Сигэфуми Мацузава призвал Министерство обороны своей страны и правящую коалицию разрешить экспорт ракет-перехватчиков Patriot в Украину, а также устранить "бюрократические препятствия" на пути к этому. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

"Украина отчаянно защищается от массированных ракетных ударов со стороны России. Однако у нее не хватает ракет-перехватчиков. В результате страну настигают многочисленные жертвы", - написал Мацузава.

Он напомнил, что недавно Япония смягчила правила относительно передачи оружия другим странам, сделав возможным его экспорт. Однако он отметил, что все еще существует несколько препятствий для поставки ракет Patriot в Украину.

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"Президент Зеленский отчаянно надеется на поставку систем "Пэтриот". Сейчас самое время для Японии проявить видимую, активную поддержку. Министр Коидзуми (министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми - УНИАН), пожалуйста, продемонстрируйте лидерство в области активного пацифизма. Необходима политическая решимость", - подчеркнул депутат.

Япония сняла запрет на экспорт летального оружия - что известно

Напомним, что в апреле японские власти отменили многолетние ограничения на экспорт летального оружия. Теперь Токио может продавать корабли, танки, ракеты и боеприпасы.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи одобрила изменения, которые предусматривают классификацию оружия по двум категориям. К "оружию", или летальным системам, будут относиться военные корабли, танки и ракеты, а к категории нелетального – радары и защитное снаряжение.

На такой шаг японское правительство решилось, чтобы улучшить отношения со странами Азии и противостоять влиянию Китая в регионе на фоне непредсказуемости со стороны своего главного союзника – США.

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