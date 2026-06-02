Дефицит ракет для ПВО всегда был и будет: Игнат назвал причину

В мире не так много предприятий, где производят ракеты для противовоздушной обороны.

Потребность в пополнении запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) всегда актуальна.

Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире канала Новини.Live. "Это у нас вопрос всей войны. Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много производят в мире. Не так много площадок для производства. Поэтому вопрос коммуникации с партнерами всегда, и даже публично, обсуждается", – отметил Игнат.

Он добавил, что и украинские военные обращаются, чтобы каким-то образом повлиять на этот процесс по поставкам ракет-перехватчиков.

Видео дня

Удар по Украине 2 июня

Как сообщал УНИАН, особенность российской массированной атаки этой ночью заключается в применении большого количества баллистических ракет. В частности, было 33 ракеты типа "Искандер-М" и еще 8 противокорабельных ракет "Циркон".

Президент Владимир Зеленский, комментируя ночную российскую атаку, заявил, что действия России говорят о намерении продолжать разрушать жизнь в Украине, поскольку нашей стране не хватает защиты от баллистики.

Отметим, на данный момент известно, что в результате удара по Днепру погибли 11 человек, из них двое – дети. А в Киеве число погибших возросло до 6.

Вас также могут заинтересовать новости: