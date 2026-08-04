Цунами все чаще накрывают Европу: некоторые города уже активно готовятся к новым угрозам

После Тихого океана именно в Средиземном море зарегистрировано наибольшее количество цунами в мире.

Вдоль побережья Лазурного берега появилось около 800 предупредительных знаков, указывающих путь подальше от моря на случай цунами, сообщает Der Spiegel.

Причиной послужило предупреждение ЮНЕСКО, согласно которому в течение ближайших 30 лет вероятность серьезного цунами в Средиземном море составляет почти 100%.

6 прибрежных муниципалитетов агломерации Ниццы – сама Ницца, Канны-сюр-Мер, Сен-Лоран-дю-Вар, Вильфранш-сюр-Мер, Больье-сюр-Мер и Эз – с июня официально получили статус Tsunami Ready. Ранее этот сертификат уже имели Канны, греческий остров Самос и итальянский Минтурно.

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Главная угроза – Лигурийский разлом, активная зона на дне моря примерно в 20 километрах от берега, где сталкиваются Африканская и Евразийская тектонические плиты. По имеющимся данным, напряжение в этом месте постоянно накапливается, и рано или поздно оно разрядится новым мощным толчком.

"Это не паника, а статистическая реальность. По некоторым сценариям волны доберутся до берега всего за десять минут", – цитирует издание географа Фредерика Леоне из Университета Поль-Валери в Монпелье, который работает в профильной группе ЮНЕСКО с 2005 года.

По его словам, распространенное мнение о том, что цунами – это преимущественно азиатская проблема, ошибочно. После Тихого океана именно Средиземноморье имеет наибольшее количество задокументированных цунами в мире.

Известно, что регион уже переживал подобные катастрофы. В 1887 году землетрясение в Лигурийском море вызвало волну высотой до двух метров у Антиба и Канн. В 1979 году подводный оползень в порту Ниццы образовал многометровую волну, унесшую жизни девяти человек. А землетрясение в алжирском Бумиердесе в 2003 году, унесшее жизни около 2300 человек, вызвало трехметровую волну, которая дошла даже до Балеарских островов.

Сейсмолог Александр Рудлофф сравнивает механизм цунами со стаканом воды на столе: толчок снизу поднимает волны, которые направляются к краям. Он отмечает, что в худшем сценарии землетрясение может быть настолько мощным, что волна дойдет практически до всех берегов Средиземного моря.

Точная высота будущей волны пока неизвестна – расчеты указывают как минимум на один метр. Однако, по словам Леоне, решающее значение имеет не только высота, но и скорость движения воды: даже 50-сантиметровая волна способна сбить человека с ног, снести пляжную мебель и сдвинуть с места автомобили.

Исследователь признается, что тема цунами для него личная: после катастрофы в Индийском океане в 2004 году, когда погибло более 165 тысяч человек, он работал в пострадавшей Индонезии. По его словам, трагедия была столь масштабной ещё и потому, что люди просто не знали, что такое цунами.

Вдоль всего французского побережья Средиземного моря действует правило: как только власти объявляют предупреждение о цунами – или вода у берега внезапно отступает – людям следует отойти как минимум на 200 метров от воды или подняться на высоту более пяти метров. У устьев рек рекомендуемое расстояние составляет 500 метров.

Стихийные бедствия

Ранее мы писали, что вулкан Фуэго в Гватемале начал новое извержение – из кратера хлынула лава, а в небо поднялись огромные столбы пепла и дыма. Власти страны объявили оранжевый уровень опасности и начали эвакуацию жителей населенных пунктов у подножия вулкана. Фуэго, расположенный в 16 километрах от туристического города Антигуа, считается одним из самых активных и опасных вулканов мира. Нынешнее извержение стало девятым масштабным с 2015 года, а самым трагичным остается 2018 год, когда в результате лавовых потоков погибли 215 человек.

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