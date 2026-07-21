Украинская SkyFall представила новый ускоренный дрон-перехватчик 'Шахедов', - СМИ

Новинка была представлена на авиашоу в Великобритании.

Украинский производитель дронов SkyFall представил новый скоростной перехватчик, рассчитанный на борьбу с реактивными "Шахедами" РФ, сообщает Reuters.

Новый дрон получил название P1-SUN Jetkiller – это ускоренная версия перехватчика, который Украина использует с конца прошлого года.

В последнее время Москва начала оснащать "Шахеды" реактивными двигателями (сама Россия называет эти дроны "Герань") – это позволяет им глубже проникать вглубь украинской территории. Реактивные "Шахеды" способны разгоняться до 500 км/ч. Это существенно сокращает время, которое есть у Украины на обнаружение цели и применение средств противодействия, – и такая скорость превышает возможности большинства имеющихся перехватчиков, пишет СМИ.

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По словам старшего командира Воздушных сил Украины Юрия Черевашенко, на которого ссылается Reuters, от 15% до 20% "Шахедов", которыми Россия атакует Украину, уже оснащены реактивными двигателями вместо обычных винтовых.

На что способен новый Jetkiller

Представитель SkyFall рассказал, что новый перехватчик компании разгоняется до 370 км/ч – тогда как обычная версия P1-SUN летает со скоростью до 310 км/ч. По его словам, над новой моделью начали работать около трёх месяцев назад, она уже прошла испытания в боевых условиях и, по имеющимся данным, сбила более десятка реактивных "Шахедов".

Дрон представили на авиашоу Farnborough в Великобритании – одном из крупнейших в мире. Массовое производство компания планирует запустить уже в августе.

Как отметил представитель компании, обычный P1-SUN с момента запуска в ноябре 2025 года сбил уже более 5 500 "Шахедов", а производственные мощности компании позволяют выпускать до 50 000 единиц ежемесячно.

Кто ещё разрабатывает скоростные перехватчики

Другой украинский производитель – компания General Cherry – также работает над ускоренной версией своего перехватчика Bullet, специально предназначенной для борьбы с реактивными "Шахедами". Как рассказал представитель компании Марко Кушнир, новая модель уже находится на финальной стадии разработки и способна разгоняться до более чем 400 км/ч, а цель разработчиков – довести скорость до 500 км/ч.

Еще одна компания, занимающаяся разработкой перехватчиков, – британско-украинская Firebolt Engineering. Она разработала собственный реактивный перехватчик Griffen. По словам генерального директора компании Николая (он попросил называть только имя из соображений безопасности), дрон в настоящее время разгоняется до 350 км/ч. Первый российский "Шахед" (нереактивный) он сбил в мае, и сейчас компания работает над расширением производства.

Дроны-перехватчики – другие новости

Ранее SkyFall представила еще одну новую версию своего перехватчика – P1-SUN Long. Дрон получил дальность полета 33 км, потолок до 9 км и скорость свыше 310 км/ч, а также встроенный искусственный интеллект, способный самостоятельно обнаруживать и сопровождать цели. Кроме того, P1-SUN Long интегрирован с системой дистанционного управления SkyFall, что позволяет управлять перехватчиком из любой точки мира при наличии интернет-соединения.

Дроны-перехватчики и FPV-дроны украинской армии становятся более эффективными благодаря запуску с носителей – самолетов, пилотируемых летательных аппаратов, а также наземных и морских дронов. По данным Business Insider, наиболее активно носители применяются в морской среде: в апреле впервые было зафиксировано уничтожение российского "Шахеда" перехватчиком, запущенным с моря.

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