Дрон установил рекорд скорости: его технологии помогут сбивать 'Шахеды'

На основе этой разработки инженеры уже создают новое поколение дронов-перехватчиков для поля боя.

Дрон Apex Recordhunter, созданный подразделением немецкой компании Quantum Systems – N3XT, развил скорость 699 км/ч в горизонтальном полете, сообщает New Atlas.

Его называют самым быстрым электрическим дроном в истории, хотя подтверждения от Guinness World Records компания ожидает ещё несколько недель.

Известно, что тестовый полёт состоялся 26 июня в ходе внутренних испытаний компании. Аппарат превзошёл предыдущий официальный рекорд для электрических беспилотников, который составлял 657,59 км/ч.

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Как отмечают в Quantum Systems, высокая скорость дрона – не просто демонстрация возможностей. Компания планирует использовать эти наработки для создания новой линейки дронов-перехватчиков, способных останавливать атакующие дроны буквально за считаные секунды.

"Более года этот проект означал ранние подъёмы, поздние вечера, неудачи, прорывы, жертвы и непоколебимую веру в то, что мы можем раздвинуть границы возможного", – рассказал старший инженер-разработчик прототипов компании Роберт Гардемин, работавший над проектом.

Впрочем, рекорд не является бесспорным. Двое австралийских любителей, ведущих YouTube-канал Drone Pro Hub зафиксировали на своём дроне Blackbird неофициальную скорость 730 км/ч, хотя сами признают, что этому способствовал попутный ветер. Без учёта ветра реальная скорость полёта составляла около 674 км/ч, а официальное среднее значение прохода – 685 км/ч. По словам разработчиков, оба проекта находятся примерно в одной весовой категории и пока соревнуются неформально, до вмешательства официальных органов.

Как отмечается в заявлении компании, сам Apex не является оружием – это технологический демонстратор, созданный той же инженерной командой, которая разрабатывает программу перехватчиков Quantum Systems. Обе платформы, по имеющимся данным, используют общие наработки, а не одинаковые комплектующие.

В то же время боевые версии перехватчиков создаёт киевская компания WIY Drones, работающая в рамках совместного предприятия Quantum WIY Industries. По имеющейся информации, компания готовит к испытаниям два дрона собственной разработки – FPV-дрон Strila, способный нести до 0,5 кг груза, и Spys, который называют самым быстрым в мире FPV-перехватчиком противовоздушной обороны. Оба аппарата предназначены для борьбы с "Шахедами".

На этой неделе компания показала обновлённые версии обоих дронов. По имеющимся данным, Spys развил скорость до 600 км/ч – достаточно, чтобы догонять реактивные ударные дроны, тогда как обновлённый Strila 2 LR показал максимальную скорость 310 км/ч, взамен получив время полёта до 30 минут. Ни один из результатов официально не зафиксирован как рекорд скорости, однако оба являются конкретными ориентирами для дронов, созданных противодействовать самым быстрым атакующим дронам РФ.

Другие перехватчики

Ранее компания Skyfall представила новый ускоренный дрон-перехватчик "Шахедов". Речь идет о P1-SUN Jetkiller – это ускоренная версия перехватчика, который Украина использует с конца прошлого года. Представитель SkyFall рассказал, что новый перехватчик разгоняется до 370 км/ч, тогда как обычная версия P1-SUN летает со скоростью до 310 км/ч.

В Украине также испытали эстонский скоростной ракетный перехватчик P4P, разработанный компанией Alatyr Group. По словам разработчиков, аппарат способен развивать скорость, достаточную для поражения реактивных беспилотников, движущихся со скоростью около 500 км/ч. P4P сочетает ракетные возможности с электрической мультикоптерной схемой: четыре электродвигателя обеспечивают вертикальный взлёт, после чего активируется ракетный ускоритель для набора скорости.

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