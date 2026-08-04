'Находится в драматической ситуации': военный аналитик оценил положение Украины

По словам военного эксперта, Украина всё больше переходит к обороне.

Украина находится под растущим давлением в войне против России и все больше переходит к обороне. Об этом заявил австрийский военный аналитик Маркус Райснер в интервью телеканалу n-tv.

По словам Райснера, в настоящее время "Украина находится в драматической ситуации".

Одной из причин этого, по его словам, является нехватка ракет-перехватчиков для систем Patriot. Соединенные Штаты удерживают их для собственного резерва. Из-за войны с Ираном американские запасы, как утверждает Райснер, с февраля сократились с 2300 примерно до 800 единиц.

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"Несмотря на это, США могли бы и в дальнейшем поставлять ракеты Украине. Однако политической воли для этого нет", – сказал Райснер.

Украину, по его словам, ждет тяжелая зима. Из-за российских атак на украинскую инфраструктуру страна уже сейчас не способна производить достаточно электроэнергии для обеспечения потребностей холодного сезона.

"Именно поэтому украинская сторона уже давно отказалась от всех максимальных требований. О отвоевании территорий уже и речи не идет. Зеленский требует лишь перемирия, подкрепленного надежными гарантиями безопасности", – заявил Райснер.

Дополнительным фактором являются опасения Украины, что после парламентских выборов в сентябре Россия может призвать на военную службу ещё до 300 тысяч мужчин.

"Конечно, российская армия сначала должна была бы их обучить и экипировать, но, с другой стороны, как известно, там не слишком заботятся о выживании своих людей на фронте", – отметил аналитик.

Райснер считает возможным достижение прекращения огня между Россией и Украиной до промежуточных выборов в США в ноябре. По его словам, под давлением находится не только Украина, но и Россия, которая также не сможет бесконечно выдерживать нынешний темп боевых действий.

В частности, как отмечается в издании, Украина успешно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, в последнее время украинская сторона неоднократно атаковала объекты, связанные с крупнейшим российским онлайн-ритейлером Wildberries.

В то же время Райснер отметил: "Поскольку из-за войны с Ираном Россия получает на мировом рынке больше средств за каждый баррель нефти, это частично компенсирует потери валютных поступлений, вызванные сокращением добычи".

Подробнее о ситуации в Украине

Ранее CNBC сообщало о том, что Украину ждет самая тяжелая зима с начала войны. Отмечалось, что в последние недели войска РФ увеличили количество ракетных ударов по украинским городам, вероятно, пытаясь воспользоваться отсутствием у Киева средств перехвата баллистических ракет.

По мнению бывшего посла США в НАТО Курта Волкера, российский диктатор Владимир Путин попытается использовать зиму, чтобы окончательно сломить Украину, лишив страну электро- и теплоснабжения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал новый срок окончания войны в Украине. Как подчеркнул глава государства, в этом году зима – это очевидный для всех приоритет.

По его словам, все усилия будут направлены на то, чтобы страна смогла пережить холодный период.

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