Эти шесть стран ЕС до сих пор не перешли на евро: какую валюту взять с собой в путешествие

Некоторые из этих стран даже не планируют вступать в еврозону.

Единая валюта евро значительно облегчает туристам путешествия по Европе. Впрочем, на сегодняшний день еще не все страны Евросоюза успели перейти на евро, причем по разным причинам.

В настоящее время шесть стран ЕС используют собственную национальную валюту.

Дания

Официальная валюта в этой скандинавской стране – датская крона (DKK).

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По состоянию на 4 июля 2026 года 1 датская крона стоит 6,9088 гривень (по курсу НБУ).

Курс кроны стабильно привязан к евро через европейский механизм обменных курсов.

На сегодняшний день Дания не планирует переходить на евро.

Польша

Официальной валютой Польши в настоящее время является польский злотый (PLN).

На сегодняшний день 1 злотый равен 12,0006 гривень.

Польша пока не планирует переходить на евро, поскольку, по мнению местных властей, текущая экономика страны еще не готова к еврозоне.

Румыния

Эта соседняя с Украиной страна в настоящее время использует собственную валюту – румынский лей (RON).

По состоянию на 4 августа 2026 года 1 лей эквивалентен 9,8456 гривень.

При этом Румыния ставит перед собой цель перейти на евро в течение следующих 3-4 лет.

Венгрия

Эта страна в настоящее время использует венгерский форинт (HUF) в качестве национальной валюты.

На сегодняшний день 100 форинтов равны 14,1814 гривням.

В то же время Венгрия планирует присоединиться к еврозоне к 2030 году, но для этого ей необходимо провести еще ряд реформ.

Чехия

В этой популярной среди украинцев стране до сих пор курсирует собственная валюта – чешская крона (CZK).

По состоянию на 4 августа 2026 года 1 чешская крона стоит 2,1333 гривень.

На данный момент в стране нет четких планов по переходу на евро, поскольку в обществе еще не достигнут консенсус по этому вопросу.

Швеция

Эта скандинавская страна также использует собственную валюту – шведскую крону (SEK).

В настоящее время 1 шведская крона официально равна 4,7009 гривень.

Как и ее соседка Дания, Швеция пока не планирует переход на евро, считая свою валюту достаточно крепкой и самодостаточной.

При этом в Украине, как правило, нет возможности свободно приобрести в обменниках большое количество валюты этих шести стран. Поэтому здесь есть несколько вариантов:

попытаться заказать наличные деньги в банках;

взять в путешествие евро/доллары и обменять их на месте на местную валюту;

снять местную валюту в банкомате с гривневой карты по прибытию в страну;

открыть банковскую карту в указанной валюте, если требуются большие суммы на длительный период.

В каких странах Европы используют евро

Как сообщал УНИАН, последней к еврозоне присоединилась Болгария – с 1 января 2026 года.

Таким образом, в целом единую валюту в настоящее время используют 21 из 27 стран Евросоюза.

Также евро является основной валютой в микрогосударствах на территории ЕС – Андорре, Монако, Сан-Марино и Ватикане, а также на специальных территориях государств-членов ЕС – Французские Южные и Антарктические территории, Сен-Бартельми и Микелон-Сен-Пьер.

Кроме того, евро официально используется в Черногории и Косово, которые пока еще не входят в ЕС.

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