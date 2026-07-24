Флеш показал на карте, кому угрожают 'Шахеды' с дистанционным управлением

Советник министра обороны Украины предупредил, что в этой зоне "Шахед" может наносить удары по движущимся и неподвижным целям.

Большую угрозу в настоящее время представляют реактивные "Шахеды" с онлайн-управлением. При этом у них есть ограничения по дальности управления, связанные с особенностями технологии, сообщил в Telegram советник президента по вопросам развития оборонных технологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Флеш опубликовал карту Украины, на которой красным цветом отмечены области и города, попадающие в зону потенциальной атаки "Шахедов" с онлайн-управлением.

Советник министра обороны Украины предупредил, что в этой зоне "Шахед" может атаковать как движущиеся, так и стационарные цели.

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В частности, на карте в красной зоне оказались Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Черниговская и частично Киевская области.

"Владельцы складов, АЗС, предприятий и т. д. должны быть готовы к возможным ударам. Обращайте внимание на сигналы тревоги, сооружайте укрытия для людей", – обратился он к украинцам с призывом.

Война дронов: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Флеша, россияне совершенствуют свои технологии во время атак с использованием дронов. Недавно был зафиксирован случай управления дронами " Молния" через "Герберу". Советник министра обороны отметил, что ранее они были несовместимы. Флеш рассказал, что МЕШ-модемы на "Молнии" и на "Шахеде" (Гербере) имеют одного китайского производителя и работают в одном диапазоне частот, однако ранее они не были совместимы между собой из-за ограничений лицензии.

Также мы писали, что Флеш рассказал о тестировании Украиной новых средств РЭБ против реактивных "Шахедов". По словам эксперта, реактивные "Шахеды" – это действительно вызов для украинской ПВО. Он рассказал, что провел некоторое время на полигоне, где проходило тестирование вариантов противодействия сетям МЭШ силами РЭБ. Флеш отметил, что знает, как Россия отреагирует на украинское РЭБ, и на их ответ последует ответная реакция.

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