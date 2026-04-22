Испания передаст Украине 100 бронемашин VAMTAC и 155-мм артснаряды

Поставки техники начнутся уже в мае.

Испания передаст Украине 100 бронированных тактических автомобилей VAMTAC и партию артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время визита в Киев после встречи с Михаилом Федоровым, сообщает Минобороны.

По словам Роблес, поставки техники начнутся уже в мае. Она отметила, что эта техника призвана усилить подразделения Государственной пограничной службы.

Федоров добавил в своем Telegram-канале, что Украина и Испания также договорились о дальнейшем сотрудничестве в вопросах наращивания производства украинских дронов. По его словам, отдельным направлением работы станет развитие потенциала противовоздушной обороны и модернизация средств, которые ранее сняли с производства.

"Важен вклад Испании в механизм PURL и поддержка поставок ракет для систем Patriot - это имеет решающее значение для защиты воздушного пространства и сохранения инфраструктуры. Мы работаем над интеграцией различных типов ракет и повышением эффективности их применения", - написал министр обороны Украины.

Бельгия выкупит для Украины партию зенитных установок Gepard

Ранее La Libre со ссылкой на L’Echo писало, что Бельгия официально подтвердила решение выкупить 15 зенитных самоходных установок Gepard для дальнейшей передачи Украине. Эта мера реализуется в рамках масштабного плана военной помощи на сумму один миллиард евро, который был принят в начале апреля.

Отмечается, что технику приобретут у частной компании OIP, которая является дочерним предприятием израильской Elbit Systems. Перед отправкой в Украину бельгийская фирма полностью отремонтирует все машины, чтобы они были готовы к выполнению боевых задач.

