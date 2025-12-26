С 2026 года в Украине начнут производить 105-мм артиллерийские снаряды

Сейчас у производителей есть возможность выйти на объемы 100 тысяч выстрелов в год.

В 2026 году производитель "Украинская бронетехника" начнет производить 105-мм артиллерийские боеприпасы M1. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что имеется техническая возможность для обеспечения выпуска до 100 тысяч таких выстрелов в год. Впрочем, производство максимальных объемов возможно только при наличии финансирования и подписки от государства.

Сообщается, что M1 - это осколочно-фугасный боеприпас, который способен стрелять на расстояние до 11,5 км. Его боевая часть составляет примерно 2,18 кг взрывчатки при массе в 18,15 кг.

"В целом это достаточно типичный снаряд в своем калибре, который используется во многих странах. Относительно общего производства "Украинской бронетехники", то названные цифры по боеприпасам уже превосходят имеющиеся во многих странах Европы мощности. И при обеспечении государственного финансирования возможно обеспечить часть потребностей Сил обороны, а также даже нарастить объемы еще", - пишут журналисты.

Отмечается, что хоть Украина и получила небольшое количество артиллерийских систем, которые используют 105-мм снаряды, однако она все еще имеет собственную нишу. В частности, благодаря легкости в транспортировке и маскировке на позиции. Кроме того, Украина испытывает собственную систему, рассчитанную на такой тип боеприпасов.

Украинское оружие: важные новости

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что более половины вооружения Сил обороны на фронте - украинского производства. Она отметила также, что более 75% средств Украины было направлено на закупку именно у украинских производителей.

Ранее Defense Express также сообщали, что Украина планирует разработать аналог американской реактивной артиллерийской системы HIMARS. Теоретически, по мнению журналистов, эта система может применяться не только для запуска реактивных снарядов и ракет, но и дронов.

