Франция не поддерживает план ЕС по закупке ракет Storm Shadow для Украины, - The Telegraph

Коалиция из 11 стран ЕС предлагает ослабить правила, чтобы Украине было проще покупать британское оружие.

Франция выступает против попыток облегчить покупку британских ракет Storm Shadow для Украины. Об этом пишет The Telegraph, изучив документы нового европейского плана.

В чем заключается план стран ЕС

Отмечается, что коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить некоторые ограничения, чтобы позволить использовать кредит Украине в размере 90 млрд евро для покупки британского оружия. Тем не менее, Франция хочет, чтобы эти деньги были потрачены в пределах ЕС.

В издании поделились, что текущий план использования кредита, две трети которого будут направлены на закупку оружия для ВСУ, предусматривает приоритетное использование европейской и украинской оборонной промышленности перед закупками за рубежом. Однако, согласно документам, с которыми ознакомились журналисты, украинские военные чиновники оценили, что в этом году им потребуется военное оборудование на сумму 24 млрд евро, которое не могут предложить европейские страны.

В частности, речь идет об американских системах противовоздушной обороны Patriot PAC-3. Ракеты дальнего действия были определены как еще одна потребность, которую европейские страны, возможно, не смогут удовлетворить.

Журналисты выяснили, что европейские чиновники предложили купить британские крылатые ракеты Storm Shadow для Украины, чтобы заполнить этот пробел. Они предложили четырехуровневую систему, которая может эффективно поставить Великобританию впереди США, если страна сможет удовлетворить оборонные потребности Украины.

Согласно плану, украинские чиновники будут представлять планы закупок странам ЕС, которые затем будут рассматриваться с учетом ряда критериев. Сперва страны-члены блока будет устанавливать, может ли отечественная оборонная промышленность Украины выполнить заказы, а затем изучать возможности собственных производителей. Великобритания будет находиться на третьем уровне каскадной системы, а США - на четвертом и последнем.

В издании отметили, что коалиция сосредотачивает свои усилия на смягчении правил, чтобы было легче осуществлять закупки оружия для Украины у стран третьего уровня, который также может включать Канаду и другие страны, имеющие оборонные соглашения с Брюсселем.

"Мы пытаемся сделать две вещи. Во-первых, убедиться, что система достаточно открыта, чтобы Великобритания могла комфортно в ней участвовать. Во-вторых, убедиться, что административная нагрузка на украинцев, чтобы достичь этого уровня каскада, не будет слишком тяжелой", - сообщил журналистам дипломатический источник.

Франция против

По словам дипломатического источника, Франция не согласна с этим предложением. Сейчас Париж находится в центре усилий по обеспечению стратегической автономии ЕС от своих союзников, в основном от США, из-за разрыва отношений с американским президентом Дональдом Трампом из-за его угроз захватить Гренландию.

Источник подчеркнул, что Франция хочет, чтобы средства, выделенные Украине, использовались для развития внутренней оборонной промышленности ЕС, а не для удовлетворения оборонных потребностей Киева. Это вызвало внутренние жалобы на то, что такой подход ограничит способность Украины защищаться от России.

Собеседник издания добавил, что попытку предотвратить влияние Франции поддерживают страны Балтии и Скандинавии, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды. Еще восемь стран, включая Германию, высказались в поддержку более благоприятного подхода к Великобритании, но официально не присоединились к коалиции.

По словам источника, одной из причин, по которой Великобритания рассматривается как более благоприятный вариант в качестве поставщика, является лидерство страны в "коалиции желающих".

Ранее чешская компания в сотрудничестве с волонтерами отправила Украине FPV-дроны на оптоволокне, которые созданы на основе технологий из перехваченных российских БПЛА. Эти беспилотники назвали "Яном Жижкой".

В компании разобрали БПЛА и на его основе создали "Яна Жижку". Почти все на нем сделано в Чехии: зеленый каркас из стекловолокна, ножки, напечатанные на 3D-принтере, аккумуляторы и 25-километровые катушки оптического волокна.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина получит дополнительные партии ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

