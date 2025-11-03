Количество поставленных ракет не раскрывается.

Правительство Великобритании недавно тайно поставило Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить нанесение ударов по целям на территории России в преддверии зимы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Поставка ракет была осуществлена для того, чтобы Украина была обеспечена запасами перед зимними месяцами, в течение которых, по мнению Великобритании, Кремль может усилить атаки на украинских граждан", - говорится в статье.

При этом конкретное количество поставленных ракет не раскрывается.

Bloomberg подчеркивает, что Великобритания и её союзники пытаются показать Владимиру Путину, что западная поддержка Украины превысит способность российской экономики поддерживать военные усилия.

Ракеты Storm Shadow - что известно

Storm Shadow — это высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования с дальностью полёта более 250 километров. Украинские войска впервые применили британское дальнобойное оружие по военным целям на территории России в ноябре прошлого года.

В октябре этого года украинские военные заявили, что поразили Брянский химический завод с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны.

