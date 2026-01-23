Трамп согласился поставить дополнительные ракеты для Patriot, - Зеленский

Ранее президент признавал перебои в поставках средств ПВО.

Украина получит дополнительные партии ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на втором Национальном форуме талантливой молодежи, пишет "Укринформ".

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во время вчерашней встречи с президентом США.

"Я общался с президентом Трампом и получил, не буду говорить, сколько ракет PAC-3 для Patriot", – сказал он.

Дефицит зенитных ракет в Украине

Как писал УНИАН, ранее Владимир Зеленский рассказывал, что Украина периодически сталкивается с дефицитом зенитных ракет к имеющимся комплексам ПВО. Так, он признавался, что утром 16 января "несколько систем" ПВО были без ракет. И рассказал он об этом только потому, что на момент заявления эти ракеты уже поступили от партнеров.

"Нельзя здесь обвинять только США. Потому что мы говорим обо всех системах, которые защищают нашу энергетику. Вопрос не только в системах Patriot. Их никогда не будет достаточно. В Украину за время войны завезли очень много разных систем. Для этого нужны разные пакеты ракет", - говорил тогда Зеленский.

