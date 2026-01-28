Китай помогает России оборудованием для ракеты 'Орешник', - The Telegraph

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман отметил, что без Китая России было бы очень трудно поддерживать войну против Украины.

Китай поставляет инструменты, чтобы помочь России построить гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой, которую российский диктатор Владимир Путин использует для угроз Западу, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что в начале января российские войска выпустили ракету "Орешник" по западноукраинскому городу Львов, который находится всего в 64 километрах от границы с Польшей.

Приводятся данные, что гиперзвуковая баллистическая ракета, которая была использована Россией в бою только дважды, может выпустить шесть боеголовок во время полета, которые поражают различные цели.

В публикации говорится, что для создания боеголовок, которые могут быть установлены на ракеты, способные поразить Европу менее чем за 20 минут, используются специализированные производственные машины и инструменты.

Эти средства являются частью технологий и современного оборудования на сумму 10,3 млрд долларов, которые, по данным издания, Китай отправил в Россию для того, чтобы помочь создать военное оборудование и расширить производство оружия.

Как сообщило издание, увеличение производства частично связано с использованием одного конкретного станка с ЧПУ (числовым программным управлением, - прим. ред) – карусельного токарного станка китайского производства, который обтачивает и режет металл.

По данным украинской разведки, этот станок используется на государственном заводе в Воткинске, ведущем предприятии по производству ракет в России, на которое наложены санкции со стороны Великобритании, США, ЕС и Японии.

Именно на этом заводе происходит производство ракет "Орешник", а также баллистических ракет "Искандер-М" и межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М".

Издание предполагает, что Китай мог отправить России и другие компоненты на миллиарды долларов, которые необходимы при изготовлении высокоточного оружия и самолетов. Их страна-агрессор либо не может производить самостоятельно, либо производит в недостаточном объеме.

В статье подчеркивается, что все эти компоненты входят в список из 50 распространенных товаров высокого приоритета, экспорт которых в Москву согласились запретить 39 стран, в частности, Великобритания и США.

Американский агрегатор торговых данных Import Genius сообщил, что Пекин поставил Москве микрочипов и плат памяти на сумму не менее 4,9 млрд долларов. Они нужны России для производства высокоточного оружия и истребителей Су.

Среди других ключевых элементов, поставляемых Китаем России, есть различные виды подшипников стоимостью 130 миллионов долларов, которые также необходимы для строительства самолетов и других транспортных средств.

Кроме того, издание добавило, что Китай, вероятно, отправил России установленные пьезоэлектрические кристаллы на сумму не менее 97 миллионов долларов США. Они используются в радарах и системах радиоэлектронной борьбы, а также в телескопических прицелах для оружия на сумму 42 миллиона долларов.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман отметил, что без Китая как транзитной платформы для многих из этих товаров и технологий, России было бы очень трудно поддерживать войну в Украине.

По данным, за первые три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай отправил в Москву станков на сумму не менее 3,1 миллиарда долларов.

В публикации говорится, что Россия стала гораздо более зависимой от Китая за последние несколько лет. Расследование, которое издание проводило в прошлом году, показало, что компании из Китая поставляли не менее 55 миллионов долларов российской индустрии беспилотников военного времени с 2023 по 2024 год.

"Ни Пекин, ни Москва не склонны точно сообщать данные о торговле и таможенных делах. В то же время все больше поставок направляется в третьи страны, которые импортируют и реэкспортируют товар в Россию, таким образом обходя санкции, маскируя цепочку закупок", - подчеркнуло издание.

Удар РФ "Орешником" по Львовской области: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, которые помогали врагу установить последствия удара "Орешником" по Львовской области. Указывается, что Россия дистанционно завербовала 64-летнего жителя Мукачево и его 22-летнего безработного соседа. В СБУ рассказали, что молодой парень поехал во Львовскую область и обходил локации в районе ракетного обстрела, делал фото и указывал локацию на гугл-картах, а затем пересылал эту информацию 64-летнему соседу, который уже напрямую отчитывался перед российским куратором.

Также мы писали, что офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский объяснил, что запуск Россией "Орешника" выглядит как использование межконтинентальной баллистической ракеты, поэтому страна-агрессор в таком случае должна сообщать США о подобных планах. Храпчинский отметил, что именно поэтому на сайте посольства США в Украине была информация как в случае удара по Днепру, так и по Львовщине, что существует значительная опасность в течение 48 часов. Поэтому эксперт отметил, что следует доверять подобной информации от США и готовиться к очередному обстрелу.

