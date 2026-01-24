Сколько ракет 'Орешник' есть у России: в разведке назвали цифры

РФ планирует в этом году наладить их серийное производство.

В России сейчас есть всего несколько ракет "Орешник", но страна-агрессор планирует в этом году наладить их серийное производство. Об этом рассказал первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский в интервью "Укринформу".

Так, по оценкам разведки, в настоящее время Россия имеет не более 3-4 таких ракет.

"В то же время Министерство обороны России в 2026 году планирует запустить Орешник в серийное производство и изготавливать пять и более таких ракет в год", - отметил Луговский.

Видео дня

При этом он отметил, что в "Орешнике" больше политического, чем военного наполнения.

"Это прежде всего инструмент запугивания наших партнеров в Европе. И он имеет сомнительную боевую эффективность. Орешник построен на технологиях прошлого века и требует постоянного технического сопровождения и оперативного устранения различных неисправностей", - добавил он.

В разведке также отметили, что военные возможности России остаются ограниченными. Прежде всего это касается производства бронемашин и артиллерийских систем.

Так, производство новых танков в РФ в этом году планируют увеличить на 20%, доведя их до 260 единиц. Но объемы восстановления снизятся как минимум на 40%. И в сумме их передадут в войска на треть меньше, чем в предыдущий год, отметил Луговский.

"Есть направления, по которым противник каждый год ставит задачу нарастить производство. Это крылатые и баллистические ракеты, ударные БПЛА, артиллерийские боеприпасы и авиабомбы. Но здесь видим, что планы по их производству ограничены производственными мощностями и нехваткой импортной электроники. В большинстве случаев увеличение выпуска одних типов средств поражения возможно только за счет сокращения других", - добавил он.

Ракета "Орешник" - новости

Ранее аналитики выразили сомнения, что в неядерном исполнении "Орешник" в принципе способен нанести значительный ущерб своей цели. По расчетам Defense Express, кинетическая энергия каждого боевого блока "Орешника" эквивалентна примерно 50 кг тротила. Однако из-за полного отсутствия фугасного и осколочного действия реальная поражающая способность существенно ниже, чем у обычной 100-кг авиабомбы ФАБ-100.

А 17 января российские мониторинговые каналы заявили об атаке беспилотников на полигон "Капустин Яр", с которого РФ запускала ракету "Орешник" по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: