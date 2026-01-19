Эксперт объяснил, как узнать о подготовке РФ к новому удару 'Орешника'

По словам Анатолия Храпчинского, украинцам нужно ориентироваться на посольство США в Украине.

Пуск "Орешника" выглядит как использование межконтинентальной баллистической ракеты, поэтому РФ всегда должна сообщать о подобных планах Соединенным Штатам.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве.

"И поэтому мы видели два уведомления на сайте посольства Соединенных Штатов в Украине о том, что будет опасность в течение 48 часов. Это было в случае удара по Днепру. И это было в случае удара по Львову. И это было в случае, когда неудачным оказалось испытание этого "Орешника". Поэтому в любом случае нужно верить не в то, что пишет Telegram-канал, а когда посольство Соединенных Штатов напишет об опасности для граждан Соединенных Штатов, которые находятся в Украине", – пояснил эксперт.

Он также отметил, что "Орешник" – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая была собрана из старых образцов советских ракет. И у нее есть проблемы с распределением блоков.

"То есть они сделали Вундерваффе из того, что у них было... Советский Союз не смог создать качественного распределения блоков и компенсировал это ядерным боезарядом. То есть погрешность промаха компенсировала ядерное оружие. Путин выдавал это за суперсовременное оружие, которое за счет кинетического удара может уничтожить любую точку. А мы видим, что в первом случае в Днепре они хоть плюс-минус пытались попасть в одно место. Во Львове было разбросано эти субблоки, что показало нестабильность применения такого оружия", – добавил эксперт.

Напомним, 17 января российские мониторинговые каналы заявили об атаке беспилотников на полигон "Капустин Яр", с которого РФ запускала ракету "Орешник" по Украине. Кроме того, на этом полигоне РФ испытывают большое количество различных ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и систем ПВО.

Между тем аналитики MilitaryRussia обнаружили критические недостатки в "Орешнике". По их данным, в ракете отсутствует система индивидуального наведения боевых блоков. А это ставит под сомнение заявления российского руководства о якобы высокой точности этого оружия.

