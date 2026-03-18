'Огромная глупость': РФ раскрыла принцип действия экспериментального 'Ланцета', – эксперт

Теперь Силы обороны Украины подготовятся, чтобы в следующий раз более эффективно сбивать такие дроны.

Запуск экспериментального"Ланцета" на Киев поможет силам противовоздушной обороны более эффективно подготовиться к будущему противодействию подобным угрозам. Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко сообщил в эфире Radio NV.

Нет смысла запускать такие дроны с целью нанесения ударов

В частности, его спросили, с какой целью российские захватчики могли экспериментировать с запуском "Ланцетов" на Киев.

Романенко считает, что произошла демонстрация технологий с целью запугивания украинских сил, однако россиян постигла большая неудача.

Видео дня

Он отмечает, что экспериментальный дрон "Ланцет", запущенный на Киев, стоит гораздо дороже, чем тот тип "ланцетов", которые используются оккупантами на фронте.

"Стоимость "Ланцета" примерно 25 тысяч долларов. Стоимость "Шахеда", иранского, старого – 50 тысяч долларов. То есть два "Ланцета" по стоимости равны одному "Шахеду", – сказал Романенко.

Эксперт отметил, что тот "Ланцет", который прилетел в Киев, не имел боевой части. Но у "ланцетов" с боевой частью на большую дальность этот боевой элемент весит 3 кг. Например, боевая часть ударного дрона "Шахед" составляет от 50 до 90 кг.

"Если применять эти "Ланцеты" как ударные дроны, то вместо одного "Шахеда" придется запускать от 17 до 30 "Ланцетов". По стоимости они будут достигать стоимости крылатой ракеты", – добавил Романенко.

Поэтому, по его мнению, нет смысла наносить удары таким образом.

Вместе с тем, по его словам, российские захватчики хотели показать, что способны к роевому применению дронов.

Эксперт отметил, что дрон, упавший в центре Киева, имел необычную маркировку. "На крыльях был серийный номер российских воздушных сил, который никогда не ставится на дронах… Что-то пришло в голову, не более того. Дроны не регистрируются, потому что выпускаются десятками тысяч", – отметил Романенко.

Какую опасность представляют такие дроны

В то же время, самым опасным он считает то, что этому дрону удалось преодолеть такое большое расстояние.

"Опасный момент, скорее всего, в том, что дрон был управляем. На нем еще установили mesh-модемы. То есть, создали рой дронов, в котором эти "ланцеты" были маточками – дроны управления с лучшей оптоэлектроникой, с лучшими объективами, которые могли самостоятельно принимать решения, куда направить ударные дроны, чтобы они что-то поразили", – отметил Романенко.

При этом, по его мнению, это выглядело так, "как могло бы быть".

"Когда у тебя нет массового производства таких дронов – огромная глупость взять и продемонстрировать принципы и действия такой системы противнику. Сейчас мы будем готовиться к встрече таких дронов и готовиться к тому, чтобы уничтожать их", – отметил эксперт.

По его словам, после исследования упавших дронов украинское противодействие таким дронам в следующий раз будет более эффективным.

Он считает, что нужно перекрыть маршруты, по которым дрон долетел незамеченным до Киева. Также нужно определить частоты, которые использовались для полета дрона.

"Ланцет" добрался до Киева – последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 марта во время утренней российской атаки на Киев обломки вражеского дрона упали возле монумента Независимости, на Майдане Независимости. По предварительным данным, это был "Ланцет" с искусственным интеллектом, настроенный на роевое использование.

Как отметил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, цель россиян при запуске "Ланцетов" на Киев заключалась в том, чтобы показать "хорошие новости" для диктатора Владимира Путина.

