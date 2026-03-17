Шоу россиян с 'Ланцетами' в Киеве: Флэш раскрыл важные детали

Он отметил, что "Ланцеты" летели без боевой части.

Целью операции россиян с запуском "Ланцетов" на Киев была организация хороших новостей для Путина, а для производителей - хорошая история для новых закупок. Об этом написал в Facebook специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов после изучения истории с "Ланцетом" в центре Киева.

По его словам, в последнее время украинская ПВО работает очень эффективно, а российским чиновникам очень нужно давать российскому диктатору Владимиру Путину и жителям РФ хоть какие-то знаковые новости.

"Так рождается информационный проект "Ланцетом по Киеву". Для этого они готовят целую операцию с "Шахедами" и "Ланцетами". Задача - любой ценой продемонстрировать жителям РФ и верхушке РФ обломки "Ланцета" в Киеве", - написал Флэш.

По его словам, был использован электрический "Ланцет", хотя для такого шоу есть гораздо лучшие изделия, чтобы вновь привлечь в РФ внимание к "Ланцету", поскольку хайп вокруг него утих, а производителям нужна была какая-то "хорошая история для новых закупок".

Флэш рассказал, что Россия запустила на Киев 40 "Ланцетов":

"Представьте себе, наш враг тратит 40 дорогих изделий, предназначенных для других задач, только для показухи. К "Ланцетам" добавляют "Шахеды" с фрагментами "Ланцетов", и утром вся эта стая вылетает на Киев".

При этом он отметил, что, поскольку речь идет о средстве ближнего фронтового поражения на 30-80 километров, то россияне "ловили" ветер, чтобы он дул в сторону столицы.

"Находят ближайшую к Киеву точку и оттуда стартуют. Шансов у базового "Ланцета" долететь 200 км до Киева - ноль. Поэтому на "Ланцетах" снимают боевую часть, ставят дополнительный аккумулятор вместо боевой части. Аккумуляторы заменяют на дорогие батареи новой технологии", - отмечает специалист по системам РЭБ и связи.

По его словам, на такие расстояния управлять "Ланцетами" по радиоканалу на высоте 1,5 километра можно, но атаковать невозможно.

"Вся эта процессия в полете растянулась по высотам фактически от Чернигова до Киева. Наши ведомства хорошо поработали, и до Киева из стаи каким-то чудом добрались несколько единиц, которые, конечно, никакого вреда не нанесли, но осколок на Майдан все-таки занесло", - рассказал Флэш.

Он отметил, что для Украины эта операция только в плюс: уничтожено 40 "Ланцетов", которые теперь не смогут наделать беды, атакуя нашу технику и людей на фронтах или подстанции.

"Мы еще раз отработали тактику обнаружения и противодействия малым воздушным целям. У нас есть возможность исследовать электронику сбитых "Ланцетов", - рассказал Флэш о положительном для Украины результате российской показухи.

Удар РФ "Ланцетами" по Киеву

Как сообщал УНИАН, утром 16 марта Россия атаковала Киев. Обломки вражеского дрона упали возле монумента Независимости, на Майдане Независимости в центре украинской столицы.

Обломки упали всего в метре от монумента. По состоянию на 10:45 утра понедельника обломки уже убрали, остались лишь следы, обгоревшие остатки стекловолокна и медных проводов. Их в конце концов также убрали коммунальщики.

Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники предположило, что дрон, который сегодня упал рядом с Монументом Независимости, - это "Ланцет".

По этому поводу было много сомнений, поскольку "Ланцет" не летает на большие расстояния.

