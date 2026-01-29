Летают на высоте десятков метров: 'Флэш' предупредил о новой тактике 'Шахедов'

У Украины есть технологические решения, отметил эксперт.

Российские оккупанты применяют самые разнообразные тактики и уловки для уничтожения украинских военных объектов.

Об этом заявил в своем Telegram-канале советник министра обороны, эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов, показав видео полета российского "Шахеда" на сверхнизкой высоте.

"Одна из последних – это полет на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления. И эта высота, как на видео, может быть десятки метров", – сказал "Флэш".

Видео дня

Он добавил, что Украина имеет технологические решения этой проблемы и готова действовать. В то же время он призвал подразделения выставлять удаленные посты визуального и звукового наблюдения. Также он обратил внимание на важность быть готовыми встречать "гостей" мобильными и стационарными группами прикрытия.

"Даже если Вераж и другие системы молчат. Особое внимание руслам рек, равнинам и длинным впадинам в рельефе", – добавил "Флэш".

Российские "Шахиды": важные новости

Ранее "Флэш" предупреждал об опасности российских "Шахедов", которые используют Starlink. Он объяснил, что враг может управлять такими БПЛА в ручном режиме и долетать "куда хотят". По словам эксперта, Украине нужно запретить роуминг "чужим" "Старлинкам", которые залетают в нашу страну.

Скорее всего, таким БПЛА враг атаковал стоянку вертолетов в Кировоградской области. По словам "Флэша", этими БПЛА управляли в режиме реального времени. И хотя на видео заметно автозахват цели, но вместе с тем видно, что дрон наводится в ручном режиме.

Вас также могут заинтересовать новости: